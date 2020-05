Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 10/may/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 10/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

EMOTIVO ADIÓS Solo un mito como Felipe Tomás Carlovich puede generar lo que sucedió ayer en el estadio "Gabino Sosa" de Central Córdoba de Rosario, donde cientos de personas se convocaron para despedir sus restos a pesar del aislamiento obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus. El Trinche falleció el viernes a sus 74 años, luego que el miércoles fuera violentamente atacado por dos delincuentes que le robaron su bicicleta. Carlovich fue (y será) una leyenda del fútbol rosarino y del Ascenso; una leyenda sin sustento de imágenes, pero que fue transmitida de boca en boca por generaciones hasta convertirse en un mito viviente. Y así fue despedido ayer. EL SANTO NO FIRMÓ Ayer se conoció un comunicado oficial que la Mesa de la Primera Nacional difundió en apoyo a la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia en medio de la crisis que generó la pandemia por coronavirus. "Nos sentimos representados en una gestión que tiene como la base la deportividad, la honestidad y el trabajo", marca el texto firmado por 31 de los 32 clubes que integran la categoría (entre ellos, Villa Dálmine). El único que no avaló el texto fue San Martín de Tucumán, que al momento de la suspensión de la última temporada era el líder de la Zona B y que ahora, ya finalizada la temporada, reclama "por escritorio" su ascenso a la Superliga, oponiéndose a lo establecido por la AFA. Incluso, el Ciruja logró el aval de los diputados nacionales de la provincia de Tucumán, quienes le enviaron una nota a Tapia días atrás. La respuesta no se hizo esperar. ENTRENÓ DYBALA El delantero argentino Paulo Dybala dejó atrás los 46 días de confinamiento y ayer dijo presente en el entrenamiento de la Juventus de Italia. El cordobés llegó al centro de trabajo solo en su auto y con el barbijo puesto. Así, "La Joya" pudo recobrar la normalidad, tras dar negativo en los últimos exámenes y luego de padecer en carne propia el Covid-19. Dybala había sido uno de los primeros en padecer la infección y contó que hasta tuvo problemas respiratorios en los primeros días. LA NBA SE MUEVE Cleveland Cavalliers y Portland Blazers realizaron ayer entrenamientos individuales y voluntarios, siendo los primeros de la NBA, tras las restricciones por la pandemia de coronavirus. En el caso de los Cavalliers, el trabajo se desarrolló durante dos horas y solamente con cuatro basquetbolistas en la cancha (uno por aro), con un entrenador para cada uno. Por su parte, Portland Blazers, según el sitio de la NBA, realizó un entrenamiento "más corto" pero de forma individual. Además, el lunes regresarán Miami Heat, Denver Nuggets y Sacramento Kings en Estados Unidos, mientras que Toronto Raptors lo hará en Canadá. Y Los Angeles Lakers lo harán el 16 de este mes, dos días antes que Dallas Mavericks y Houston Rockets. SIN LIGA DE LAS NACIONES La Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) anunció el viernes que la Liga de las Naciones 2020, la competencia anual y mundial de selecciones, fue cancelada de manera oficial debido a la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus. La FIVB ya había anunciado la suspensión para proteger la salud de los jugadores y todos los involucrados, aunque no había dado de baja el certamen, a la espera de la evolución de la pandemia. Finalmente, la complejidad de organizar el evento mundial (que iba a comenzar en diez días) en varios países anfitriones llevó a cancelar la edición de este año.



