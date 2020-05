Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 10/may/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 10/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Básquet:

NUESTRO AUTOMOVILISMO ARRANCA O NO ARRANCA: Sin duda que este parate de tantos días y de no saber como puede arrancar nuestro automovilismo hace pensar como podrá finalmente salir adelante en función que si no hay una respuesta a corto plazo sera un futuro por demás de complicado para equipos, pilotos, motoristas y todo lo que se mueve en el mundo del automovilismo que es una fabrica sin chimenea pero que convoca a mucha gente que vive de esta propuesta deportiva. Ahora bien quisimos escuchar los testimonios de los propio protagonista que dijeron.... NORBERTO FONTANA "La incertidumbre es total porque en la historia nunca sucedió algo así" y porque "para resolver el futuro hay que ir viendo el minuto a minuto".. "Mi equipo se ve afectado como el de todos. En este momento está haciendo trabajos particulares, fuera de la competición, pero no es para nada sencillo al no tener ingresos". GASTON BROWN: "Nosotros corremos en una categoría zonal como ALMA y te digo la verdad el auto lo tengo listo, pero si mis amigos no pueden ir,si mi familia no me va a poder acompañar directamente ni voy a correr si no lo disfruto con todos ellos" OSCAR PIMETUO: Realmente estamos sufriendo bastante acá en el Cordoba Automovil CLUB porque no tenemos ningún tipo de ayuda gubernamental, somos un club privado y tampoco contamos con socios. Nuestros ingresos son a través de las pruebas, las competencias y los eventos especiales que se hacen en el autódromo. Además, donde estamos ubicados nosotros, la comuna de Santa Ana, estuvo bloqueado hasta hace una semana y recién ahora nos permitieron abrir el circuito y empezar con las tareas de limpieza y mantenimiento". GABRIEL FURLAN: "si las categorías no regresan a las pistas este año será un golpe muy difícil de soportar para el deporte por la cantidad de gente que se quedaría sin su puesto de trabajo.Creo que la cuarentena por lo que hemos aprendido en todo este tiempo son medidas de contención exitosas para un determinado tiempo. Pero no se puede estar eternamente sin trabajar. Hay una enorme cantidad de gente y actividades muy golpeadas con esto. Argentina no es un país con personas que tengan resto económico para aguantar tanto tiempo sin trabajar. Creo que finalmente el problema es que un deterioro económico tan importante termina siendo igual o más dañino que el propio virus". JUAMPI GALLEANO: " Era lógico y aceptable que esto ocurra, alguna vez tenemos que entender y tomar en serio un tema tan delicado, a veces nos cuesta mas de la cuenta pero como hubo una bajada de linea a todos los medios parece que dio su efecto y los resultados no son los mejores en el automovilismo estamos muy complicados no solo los pilotos sino todo lo que se mueven alrededor y el futuro es muy incierto". EMANUEL ARENAS: " Y si es un tema complicado de donde se lo mire arrancando por la salud de la gente y en lo nuestro es muy complicado porque se hace difícil mantener este autodromo de Gualeguaychu con ingreso cero y tener todo en condiciones estamos ante algo inesperado que nos lleva a pensar en revertir determinadas cosas sabemos que en algún momento volverá la actividad el punto sera saber como nos encuentra a todos donde ya venimos charlando con quienes tiene a su cargo otros escenarios y no saben si podrán reabrir los mismos sin duda es todo un tema". JUAN CARLOS BAVA: "Sin duda es un tema que nos supero a todos y esta detención perjudico a todos en general si el automovilismo arranca tampoco me hago la idea de ir a una carrera sin mi viejo es muy complicado todo vamos a perder eso lindo que tenia estar en los boxes también". GABRIEL PONCE DE LEON "Sin dudas queremos que la actividad comience cuanto antes, pero tenemos que salir de la situación en la que estamos y lo primordial será que tengamos buena salud. Hay muchas familias que viven de este deporte, pero entendemos que todas las categorías están trabajando, con diferentes planes de salud y de seguridad, para volver de la mejor manera", FABIAN PETRONI: "Yo corro con Alberto Moran en el TC REGIONAL y La pandemia pegó fuerte, Hoy está todo en "Stand By" con una enorme incógnita. La única certeza que tenemos es que cuando esto termine, queremos seguir. Leímos que hay una movida entre categorías para que vuelvan los acompañantes. No se francamente en que estado está la situación, pero creo que tomando los recaudos necesarios sería una opción más que viable para que el automóvilismo zonal se ponga de pie". JUAN ZUCCONI: "Sinceramente es un tema complicado aun no hay fecha ni lugar donde correremos con la formula metropolitana y uno las ganas no las pierde ademas aun no pude debutar este año es un garrón bárbaro". ALEJANDRO LEGUIZAMON: "El DM Team es un equipo que milita en la TOPE RACE y somos un equipo más de la gran mayoria que está pasando por esta situación de la pandemia. La semana pasado comenzamos a trabajar a puertas cerradas con dos personas en el taller. Fuimos autorizados por el minicipio. La idea es que el resto de los mecánicos comiencen a trabajar a partir del mes de mayo siempre y cuando puedan venir. Se están haciendo los mantenimientos debidos en los autos para dejarlos listos y en otras cosas del equipo. La verdad que es dura la realidad porque si el auto no gira no factura. Se hace muy difícil mantener el taller". JUAN JOES ERBELIN: " Ahora, sólo se puede continuar con las tareas desde la residencia. "Estamos cumpliendo con mucha responsabilidad la cuarentena que nos toca en Buenos Aires, donde vivo. Gran parte de mi familia está en Benito Juarez, donde por suerte no tienen casos pero se están cuidando y hace tiempo que no los veo, pero tengo contacto permanente con ellos, con la gente del equipo, colegas, auspiciantes, todos los que rodean el mundo del automovilismo". Entrenando físicamente y con simuladores, aguardando por el momento de retornar a una actividad más cercana a lo que se decía normal. PABLO CLERICI: "Todo esto es una macana que detubo a todo el deporte en general vivimos encerrados y los chicos son lo que mas lo padecen no van al cole ,no salen,no ven a los abuelos y encima no vamos a las carreras y por lo que vemos esta lejos de arrancar a corto plazo". LEANDRO CRACCO: "La pandemia nos provoca un sin de inconvenientes desde la salud pasando por lo económico y sin saber si nosotros como pilotos vamos a poder arrancar este año el campeonato". RODOLFO DI MEGLIO: "Lamentablemente en este país hemos vivido situaciones complejas, desde el punto de vista económico, que han afectado al automovilismo. Pero en esta ocasión el tema es muy grave y en lo personal nunca viví algo así. Quienes tenemos equipos estamos preocupados porque lamentablemente no se sabe cuando arrancará la actividad. Hoy el automovilismo es una gran industria que está parada, que no ve una luz, y eso genera mucha incertidumbre". "Todos queremos empezar pero somos conscientes que no será fácil por el tema económico. Hoy muchas empresas están cerradas, no están facturando, tienen a sus empleados suspendidos y no les será fácil volver a sumarse a los proyectos publicitarios. Habrá que estudiar como pasamos lo que queda de la temporada y lo que se viene. Esto no es un tema de un par de meses y punto. La recuperación será larga".los costos se pueden bajar."Si se puede. No es complejo. Hay que bajar desarrollos, sacar pruebas, tener menos cantidad de días de actividad, habrá que sellar motores y utilizar menos neumáticos. Que no se pueden bajar es mentira". VALENTINO LACOGNATA: "Hoy por hoy en el motocorss nadie tiene una respuesta para que al menos uno tenga la sensación de poder correr este año uno intuye que allá por septiembre podamos hacer alguna carrera pero ni miras de pensar en organizar un campeonato". MARCELO LOPEZ: "Nosotros arrancamos el campeonato con la categoría RF pero se vino la pandemia y todo se detuvo de una manera que ahora no esta claro si podrá arrancar pero lo mas complicado sera saber quienes estarán para poder poner un karting en pista dado como se esta sintiendo el tema económico en los pilotos no todos serán de la partida". CARLOS MALARCZUK: " Esta situación nos perjudica de inmediato porque nosotros vivimos de los ensayos diarios que tenemos en el autódromo de Posada Tampoco tenemos la actividad zonal y del karting, por lo que es un parate total Además, nosotros tenemos que tener un mantenimiento mínimo para que el circuito esté en condiciones, por lo que los gastos fijos siguen corriendo. Por eso entre los integrantes de la Comisión Directiva estamos cubriendo las distintas cosas que tenemos que pagar. Llegado el momento buscaremos hablar con el Gobierno para ver si podemos conseguir algún tipo de ayuda. Pero sabemos que hoy las prioridades son otras y nosotros la vamos llevando como podemos". FACUNDO ARDUSSO: "Las empresas de implementos y maquinarias agrícolas se están reactivando. Con ello empieza el trabajo. Las Parejas no registra casos pero ojalá no se incremente el contagio El impasse que motiva esta cuarentena incita a los pilotos a incrementar sus participaciones en las competencias de eSports, y al uso del simulador para practicar. "Lo uso para mejorar la concentración y la reacción, que es clave para una vuelta de clasificación o un ritmo de carrera". DIEGO SALERNO: " Por lo que me contaron los chicos no sera facil el arranque de las picadas de manera particular en el auodromo capitalino que cuando se logre hay un protocolo que habrá que ver como se implementa en lo nuestro acá también el publico es parte importante de los ingresos de dinero y si no pueden estar no se como lo manejaran al igual que en San Pedro" DANIEL BERRA: "Todo estamos en la misma tengo el taller cerrado hace cuarenta días y nosotros trabajamos en el automovilismo ,a la gente hay que mantenerla y estamos esperando para saber cuando se arranca ,tenemos casi todo listo para ir a correr con los motores larmados pero aun no veo como lo podemos solucionar ojala que sea pronto porque se nos pone pesado a todos". AGUSTIN CANAPINO: "A esta altura estoy bastante acostumbrado, pero no dejo de extrañar.no se subir a un auto de carreras desde principios de marzo, cuando competi en Neuquén. "Parece una eternidad Durante más de 10 años hice tres categorías, corría todos los fines de semana y ahora esto, es una diferencia abismal. Nunca en mi vida estuve tanto tiempo en mi casa". JONATAN CASTELLANO: "Había sacado la cuenta y, en promedio, iba a estar dos días solamente por semana en Lobería durante el año de competencias. Pero bueno, siempre le saco lo positivo a las cosas y estoy disfrutando de los primeros pasos de mi hijo y de la familia ojala que arranquemos pronto En cuanto al equipo estamos complicados económicamente. Ahora estamos trabajando porque Lobería nos dio la posibilidad a los negocios no esenciales de trabajar de 8 a 14 horas, así que estamos reacondicionando una fumigadora, reparando un camión, cambiando parabrisas, haciendo trabajos de chapa y pintura en el taller". NICOLAS LACETTE: "Sin duda que debemos respetar esta desicion por una cuestión de salud y ya superado el tema podamos empezar a correr otra vez donde uno se viene preparando para volver en cualquier momento". RUBEN PEREZ: "Yo tengo fe que en mayo volvemos a correr. Pienso en la alternativa de hacer 8 fechas con finales dobles que es la modalidad que adoptamos este año suprimiendo los play-off un sistema pensado para asegurar la competitividad hasta la última fecha. Sabemos que la rivalidad es un gran condimento para presentar a la categoría donde un piloto quiere ganarle a otro y un preparador quiera superar a sus pares. Yo como dirigente sueño con tener la mejor categoría con un parque numeroso brindando el mejor producto. Estamos todos preocupados y a la espera del retorno a la actividad. Seguro esto va a pasar y mientras tanto voy imaginando que acciones tomar. Soy optimista por naturaleza aunque creo que la vuelta a la normalidad va a tomar un tiempo pero la Fórmula 4 va a estar presente ni bien las autoridades permitan la realización de competencias". SERGIO GIORDANO "Era inevitable que es detuviera todo ahora habra que esperar parar saber cuando se va a poder arrancar" CARLOS DEBESA: "Como estan planteadas las cosas veo muy difícil que el motocross a nivel campeonato argentino se pueda desarrollar en función que hay una demanda de dinero para los traslados que son lejos, que llevan varios días fuera del taller ,que las terminales ya no apoyan y los repuestos de estas motos se cotizan en dolares,quizás el provincial tenga un poco mas de aceptación porque son circuitos cerca ,se puede hacer la carrera en dos días y de repente algo podría a llegar a agonizarse pero todo esto esta muy frió aun". JUAN SBARRA: Debería arrancar por un montón de razones ,el tema es saber si estan dadas las condiciones ,ahora uno ya no sabe con que pre disposición llega el piloto para subirse al auto ese sera otro tema a tener en cuenta ,uno entiende que la pasión no se va, las ganas siguen latente, pero no se en verdad que puede pasar, todos estamos un poco confundidos yo hablo con mis colegas y todos estamos en la misma nos supero a todo En lo personal nosotros tenemos trabajo de nuestros clientes que no estan en la alta competencia y eso me ayuda a poder trabajar con todos los chicos en el taller y darme la posibilidad de continuar ,igual no es fácil pero estamos manteniendo lo básico, ojala que pronto podamos empezar, estaría bueno para todos, tengo colegas que no lo estan pasando bien y eso preocupa porque uno los conocen y son gente de mucho trabajo y esfuerzo para estar en propuesta y se merece que les vaya bien". HUGO MAZZACCANE: "Anteriormente se le había enviado un informe al Ministro con el detalle de la cantidad de familias que integran nuestro automovilismo y que, hoy, no poseen otra fuente de ingreso económico. A su vez, a ese informe se le adjuntó un protocolo de seguridad e higiene que se implementaría cuando la actividad automovilística vuelva a la normalidad, sin la presencia de público". OSCAR MILANI: "Como presidente de las federaciones he recibido ya numerosas consultas sobre qué sucederá con el gran caudal de pilotos zonales que han abonado tanto sus licencias deportivas como médicas y su validez. En ese sentido aquellos que ya cumplieron con este requisito y comenzaron sus calendarios no deberían tener inconvenientes en la reanudación de las competencias. Tal como se viene especulando con el fútbol y como sucedió en la competencia que el Top Race afrontó en Concepción del Uruguay de llevar adelante la actividad sin público, que nos puede pasar si el protocolo involucra a las Categorías Zonales porque para mi el automovilismo zonal le resultará un gran obstáculo porque detrás de cada auto en cada carrera, hay un grupo de mecánicos y amigos que acompañan a los pilotos en los boxes y estaríamos ante un tema que no tenemos una solución contundente, pero que de ninguna manera nos vamos a apartar de los Protocolos que regulen los eventos de concurrencia masiva. Más allá de esto, vamos a ir evaluando con las Categorías y Organizadores de qué forma continuamos, si se reducen los Campeonatos o eventualmente Toneos 20/21 dependemos totalmente para tomar determinaciones de la re activación de nuestro deporte". CARLOS GARCIA REMOHI: "Hay un montón de Pymes que necesitan que los autos compitan" desde el ACA vamos a hacer lo imposible para que en 2020 tengamos campeonatos argentinos de automovilismo" Acá estoy confinado, y analizando cómo continuará el automovilismo después de esta situación. Vamos tirando ideas también. Hoy recibí un video de Jean Todt (presidente de la Federación Internacional del Automóvil) en el que confirma que el 5 de julio tenemos Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria, que está confirmada. Ellos tendrán un protocolo muy estricto". Una vez que se empiece a levantar el aislamiento seguramente nos reuniremos con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, también con el ministerio de Salud para ver de qué manera acercamos nuestros protocolos, se aprueben y nos habiliten para la competencia. No lo hicimos aún porque creemos que es apresurado". "No vamos a poder correr todas las categorías juntas. No podremos reunir 150 autos con los mecánicos y los pilotos dentro de los boxes. Por lo tanto algunas categorías tendrán que correr durante la semana. Veremos cuándo podemos comenzar y qué calendario nos queda. Poniendo buena voluntad entre todas las categorías seguramente podremos desarrollar un calendario para que todo el automovilismo pueda mantenerse activo".

