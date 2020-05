La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/may/2020 La pandemia le da tregua a la región







Campana y Zárate no tienen nuevos pacientes de COVID-19 desde hace una semana. En el partido de Exaltación de la Cruz tampoco se han registrado casos. La situación es mucho más grave en Escobar y Pilar. Nuestra ciudad continúa atravesando la pandemia de coronavirus con cifras optimistas: desde el 3 de marzo, cuando el virus se detectó por primera vez en la Argentina, solo se han registrado siete casos, con el último obteniendo el alta médica hace casi una semana. De esta manera, las autoridades sanitarias acumulan seis días consecutivos sin contabilizar vecinos infectados con coronavirus en el distrito. Cuatro de los casos identificados en la ciudad recibieron el alta médica y ya son pacientes recuperados. En tanto, tres personas fallecieron: una en el Hospital Universitario Austral de Pilar y las otras dos en el Hospital Municipal San José. Hasta este viernes, el sistema sanitario local había remitido para análisis 232 muestras, de las cuales 210 resultaron negativas. La vecina ciudad de Zárate detenta números muy similares. Según informó este lunes su municipio, sigue registrando solo 6 casos positivos de coronavirus, con una fallecida y cinco personas recuperadas. La cifra total de cuadros sospechosos descartados es de 144. Exaltación de la Cruz muestra números todavía mejores. El distrito no registró ni siquiera un solo caso nativo de COVID-19. Sin embargo, contabiliza el deceso de un no residente: un psiquiatra de Recoleta que pasaba la cuarentena en una quinta ubicada dentro del partido de Campana y que fuera internado en el Hospital San José de Capilla del Señor. El caso de Escobar es diferente. Con una población superior al doble que la nuestra, el distrito de la flor tiene 8 veces la cantidad de contagios confirmados, con 56 casos, de los cuales 9 fueron víctimas fatales. El municipio que conduce Ariel Sujarchuk descartó hasta el momento 412 cuadros sospechosos. En tanto, Pilar -con tres veces el número de habitantes de Campana- registra 76 casos confirmados de coronavirus, 7 de los cuales resultaron mortales. La ciudad descartó 514 muestras y contabiliza 28 vecinos ya recuperados.

