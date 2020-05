La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/may/2020 Escapó de la Up 21 y se Dedicaba al Cuento del Tío







Se había fugado en 2018. Fue atrapado la semana pasada en el cruce de las rutas 202 y Panamericana. Pesquisas de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Tigre lograron detener en la localidad bonaerense de Don Torcuato, al recluso Lautaro Argentino de 24 años, quien en 2018 había escapado de la UP 21 de Campana y que se dedicaba en la actualidad a estafar tanto a jubilados como a comerciantes, a quienes les hacía "el cuento del tío". Merced a un operativo desplegado por el área de Inteligencia del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, el Comando Patrulla Tigre y DDI de San Isidro, Argentino fue apresado en el cruce de las rutas 202 y Panamericana, mientras se desplazaba a bordo de un Fiat Moby incautándose en su poder 5.000 pesos y un aparato de telefonía celular. De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el marginal, que consumaba estafas en perjuicio de ancianos y propietarios de comercios. Era buscado intensamente desde el 12 de agosto de 2018 cuando se evadió de la Unidad Penitenciaria de nuestra ciudad.

Lautaro Argentino era buscado desde el 12 de agosto de 2018 cuando se evadió de la Unidad Penitenciaria de nuestra ciudad.



