El Municipio limpió un predio que generaba preocupación entre los vecinos

La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/may/2020







Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Espacio Público con el fin de brindar mayor seguridad y evitar focos de infección. El intendente Abella supervisó este lunes las tareas ejecutadas por el personal municipal. El Municipio avanza con los trabajos esenciales durante la cuarentena y este lunes llevó adelante la limpieza integral y el desmalezamiento de un terreno baldío que generaba gran preocupación entre los vecinos de la zona. Los trabajos estuvieron a cargo del personal de la Secretaría de Espacio Público y se desarrollaron en el predio situado en Alvear, entre Iriart y Sívori. Como es habitual, el intendente Sebastián Abella se acercó al lugar para constatar estas tareas y conversar con los empleados. Cumpliendo con el distanciamiento social y las medidas de prevención, Abella además dialogó con los vecinos que agradecieron muy especialmente la limpieza del predio ya que les generaba gran preocupación porque podía ser utilizado como escondite de delincuentes y convertirse en un foco de infección debido a los desechos y residuos que se tiran en el lugar en forma indebida.

El jefe comunal recorrió el lugar junto a vecinos que agradecieron los trabajos.





Las tareas de desmalezamiento se realizaron luego de muchos años de reclamo de los vecinos.

OTROS DE LIMPIEZA Limpieza de escombros sobre la calle Luraschi. #mantenimiento #espaciopublico pic.twitter.com/CbKPLk6RJN — MunicipalidadCampana (@campanagov) May 8, 2020 Cuadrillas de la secretaria de Espacio Público están haciendo un importante trabajo, abriendo y rellenando la calle Perito Moreno, desde Iriart a Sivori pic.twitter.com/RG8VEN9Z21 — MunicipalidadCampana (@campanagov) May 8, 2020 Continúa la limpieza en sector de las bombas de drenaje de San Cayetano pic.twitter.com/eH17GZEv1g — MunicipalidadCampana (@campanagov) May 8, 2020

