La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/may/2020 No habrá calificaciones numéricas en las escuelas hasta que pase la pandemia







Lo decretaría el Ministerio de Educación a fines de esta semana. También se planea abrir las escuelas en el verano. El sistema de evaluación de los alumnos de todo el país "no será conceptual ni numérico" mientras dure la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en caso de que así lo disponga, como se espera que suceda, el Consejo Federal de Educación (CFE) en una reunión el próximo viernes. La decisión alcanzaría a todos los colegios de la Argentina, según propuso el Ministerio de Educación nacional, después de que varios distritos del país, incluyendo a la ciudad de Buenos Aires, resolvieran suspender las calificaciones hasta que no vuelvan las clases presenciales. La cartera que encabeza Nicolás Trotta también planea abrir escuelas de verano acondicionadas especialmente para esos meses en busca de recuperar el tiempo perdido. De igual modo, el Ministerio analiza la posibilidad de que se dicten clases presenciales rotativas combinadas con virtuales para alumnos de los últimos años de primaria y secundaria una vez que se reanude la actividad después de la cuarentena por Covid-19. Se espera que los ministros de Educación del país integrantes del Consejo Federal (CFE) acuerden el viernes próximo con Trotta el sistema de evaluación de los estudiantes de todo el país, que "no será conceptual ni numérico". También aprobarán el esquema de promoción del año escolar previsto en la normativa vigente, pero que incluya "hasta tercer grado primario la continuidad anual de los contenidos educativos en 2020, 2021 y 2022", sin importar el período que cursan. El plan que presentará el jefe de la cartera educativa junto a la secretaría de Evaluación Educativa, Gabriela Diker, el viernes a sus pares del país contempla, asimismo, un programa nacional de Continuidad Pedagógica y seguimiento de la matrícula con énfasis en la revinculación de los alumnos en riesgo de abandonar la escuela, en razón de las "desigualdades económicas y educativas que se van a profundizar por la crisis sanitaria".

