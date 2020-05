La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/may/2020 Los jueces de la Provincia le contestaron a Sergio Massa







Fue por los dichos del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien en declaraciones periodísticas acusó a algunos jueces de hacer "su veranito para favorecer a violadores y asesinos" Un nuevo comunicado de la Red de Jueces de la Provincia de Buenos Aires salió al cruce de las recientes declaraciones periodísticas del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, cuestionando a algunos jueces de hacer "su veranito para favorecer a violadores y asesinos", y aseguró que desde el Observatorio de Víctimas de la cámara baja seguirán "con los jury de enjuiciamiento" de esos magistrados que no cumplieron con la Ley de Víctimas de Delitos. En este último sentido vale recordar que, a fines de abril, Massa, e integrantes del Observatorio de Víctimas de Delitos se comprometieron a realizar las "acciones necesarias para monitorear el proceso de libertades" de convictos fundadas en el marco de la emergencia de sanitaria y la situación epidemiológica del COVID-19. Fue entonces que Massa firmó una resolución para encomendar al Observatorio, que funciona en el ámbito de Diputados, un seguimiento de aquellos procesos penales que puedan confrontar o desconocer los derechos contemplados en la Ley Nacional 27372 (o Ley de Víctimas). El documento emitido esta semana por la Red de Jueces se refiere específicamente a las manifestaciones de Massa, aclarando que "el jury de enjuiciamiento de magistrados no fue concebido constitucionalmente, ni está reglamentado legalmente, como una vía procesal alternativa para impugnar el contenido de las resoluciones que se dictan en las diferentes etapas -ya sea de conocimiento, ya sea de ejecución- del proceso penal bonaerense". Además, también recuerda que Ley Nacional de Víctimas "no se encuentra vigente en nuestra provincia, sin perjuicio de las disposiciones procesales específicas que aseguran los derechos de las víctimas en el Código de Procedimiento Penal". Finalmente, el documento titulado ´Ley Nacional de Víctimas y amenazas de enjuiciamiento a los jueces penales´, señala: "frente a las genéricas descalificaciones vertidas por el Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación, estimamos de toda necesidad reiterar lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia provincial, al señalar: "Somos conscientes que nuestra labor no se encuentra exenta de yerros. Y es legítimo disentir con el sentido de algunos pronunciamientos, como actos públicos que son. Pero cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión y que el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o, en su caso, a la potestad disciplinaria en el seno del Poder Judicial. De tal manera, no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial".

"Frente a cada decisión existen niveles de revisión", le recordó la Red de Jueces de la provincia al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa.



Los jueces de la Provincia le contestaron a Sergio Massa

