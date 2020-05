La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/may/2020 Pidieron juicio político para el magistrado Víctor Violini







Usina de Justicia se presentó en Tribunales para solicitar la medida en contra de ese juez de la Cámara de Casación Bonaerense. La agrupación Usina de Justicia pidió ayer el juicio político del juez de la Cámara de Casación Bonaerense Victor Violini por acusarlo de "incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo" luego que dictara un hábeas corpus colectivo que habilitaba las prisiones domiciliarias en forma masiva. "El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia", estableció la agrupación en la presentación que patrocina el abogado Fernando Soto. La agrupación evaluó que "el Juez Violini derivó a cada uno de los Jueces Naturales la implementación de la medida de arresto domiciliario por él dispuestas", por lo que "ha quedado evidente que los remedios individuales son los únicos capaces de lidiar con las situaciones de cada detenido y que no es posible abordar la cuestión desde un remedio colectivo, abstracto y genérico". "No existe ningún precedente de la Cámara de Casación Penal, de la Suprema Corte de la Provincia ni de la Corte Suprema de la Nación que justifique la vulneración de la garantía del juez natural con invocación de la situación de emergencia, tal como lo pretendió el Dr. Violini en su resolución", según el escrito que accedieron los medios. La resolución de Violini fue apelada por la fiscalía de Casación y ahora incluso el debate llegará hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Usina de Justicia pidió ayer juicio político contra el juez Victor Violini al acusarlo de "incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo". "SE HIZO LO QUE SE TENÍA QUE HACER" El magistrado Víctor Violini aseguró que "se lo utilizó para atacar al Gobierno". El juez de Casación Víctor Violini remarcó ayer que es una "absoluta mentira que se hayan liberado tantos presos" y sostuvo que se lo utilizó a él para "para atacar al Gobierno". "No he hablado por respeto y por esperar el fallo de la Corte. Se me ha utilizado a mi y a la Corte para atacar al Gobierno", indicó Violini. En diálogo con Radio 10, remarcó: "Es una absoluta mentira que se hayan liberado tantos presos. Además, lo de los celulares ni la Fiscalía lo apeló". "Si se hubieran muerto esos presos por coronavirus en las cárceles, sí hubiera cabido un jury porque no habríamos cumplido con las normas. Hicimos lo que se tenía que hacer", agregó.

Pidieron juicio político para el magistrado Víctor Violini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar