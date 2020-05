Luego que el Concejal oficialista dijera sentir "vergüenza ajena" por el aporte provincial al Hospital de nuestra Ciudad, su par, colega e integrante del bloque del Frente de Todos-PJ Rubén Romano aseguró que "debemos tener una tranquilidad enorme al estar en manos de los más grandes sanitaristas de la actualidad nacional". Tras las duras palabras que expresara el Concejal de Juntos por el Cambio durante la convalidación del convenio de colaboración entre el Municipio y la Provincia, mediante el cual nuestra Ciudad recibirá un refuerzo para el sistema sanitario local, el médico y Concejal del Frente de Todos-PJ, el Dr. Rubén Romano, se refirió al aporte bonaerense y nacional durante la pandemia de Coronavirus. "Verdaderamente me han sorprendido las palabras del Concejal. Creo que no es justo para quienes hacen un esfuerzo enorme por cuidarnos, por sostener un sistema sanitario colapsado y destruido en gran parte de la Provincia, hablar de ´vergüenza ajena´ sobre lo recibido. Hoy no se trata de un Gobierno, sino del aporte de todos los argentinos el que ayuda a los hospitales, indistintamente si son provinciales o municipales como el nuestro. Si reciben gran cantidad de ayuda de las empresas, muchas veces a cambio de condonaciones millonarias de tasas, o si se las arreglan solos. Lo importante es que el Estado está más presente que nunca, y gracias a ello y al esfuerzo de los profesionales de la salud, no tenemos una cifra elevada de muertos o contagiados. Debemos tener una tranquilidad enorme al estar en manos de los más grandes sanitaristas de la actualidad nacional, como lo son el ministro de Salud de la Nación, el Dr. Gines González García, o las autoridades sanitarias de la provincia, representadas por los Doctores Gollan y Kreplak. Respecto a los dichos del edil de Juntos por el Cambio, Romano aseguró: "Lamento que el Dr. Meiraldi haya guardado silencio cuando el Gobierno que integra hizo desaparecer al Ministerio de Salud. Recordemos que Mauricio Macri redujo las partidas destinadas a la salud un 25 por ciento; Recortó y paralizó muchos de los programas de prevención y promoción impulsados durante la gestión anterior; Derogó el Programa Argentina Sonríe, para combatir enfermedades bucodentales; El Plan Qunita de acompañamiento para madres y recién nacidos, programas de capacitación en territorios, de entrega de preservativos, entre varios otros. Y a lo largo de esos cuatro años hubo faltantes de medicamentos y vacunas para enfermedades como el sarampión, meningitis, hepatitis A y B y varicela. La causa no fue únicamente la reducción en la compra. También hubo notables fallas en la distribución y aplicación de las vacunas en las diferentes provincias" expresó. "Creo que el Concejal olvida, o prefiere hacer política al no recordar, las toneladas de alimentos que la Provincia hizo llegar a los campanenses más necesitados, o la contribución al sistema sanitario que permanentemente llega a través de la coparticipación por las prestaciones. No habló de los salarios médicos que paga la provincia ni de la autogestión hospitalaria. Sería bueno que le explicara, entonces, a los vecinos, en qué se gastan los recursos de salud, que se hace con las donaciones que se reciben, donde están los insumos que son de todos los campanenses. Porque si evidentemente no están, algo está pasando con lo que aportan las empresas, los vecinos, y el propio Gobierno Provincial y Nacional" dijo Romano. Por último, le pidió a su par Concejal y colega médico "ayuda para que el Intendente entienda la necesidad e importancia de conformar un Comité de Emergencia para la Ciudad. Entiendo que el Dr. Meiraldi supone que ya existe, pero no es así. Los actores sanitarios externos al Municipio, sólo reciben información, pero no tienen espacio de participación. Un comité de emergencia es algo distinto a un sistema de información o de comunicación. Debemos trabajar como lo hacen la mayoría de los Municipios: integrados, dejando los egoísmos políticos de lado". "No contar con la opinión de todos los sectores especializados, lo llevan a cometer errores groseros. Y los perjudicados son los vecinos. Como ocurre con el blindaje del casco urbano, donde se impide el acceso al centro de quienes viven en los barrios, dejando al resto del Partido a la buena de Dios. Es un error un horror epidemiológico, como si los barrios, que son los lugares donde más riesgo existe por sus condiciones socio-ambientales, no pertenecieran a Campana y no necesitaran de protección" concluyó el edil del Frente de Todos-PJ.

"Si les parece poco lo que reciben, que expliquen qué hicieron con todo el material donado junto al aporte de las empresas y los vecinos", cuestionó romano.



"Lamento que el Dr. Meiraldi haya guardado silencio cuando el Gobierno que integra hizo desaparecer al Ministerio de Salud"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar