Romina Barraza

El día 9 de Mayo, se cumplió el 8vo Aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género en Argentina (Ley 26743). Ley pionera y modelo en todo el mundo, por ser la primera que despatologiza la condición de las personas Trans, ya que indica que cada persona debe ser reconocida y tratada según el género con el cuál se auto percibe, respetando así su libre desarrollo. ¿De qué se trata la Identidad de Género? Todas las personas tenemos una Identidad de Género, o sea, nos identificamos a medida que vamos creciendo como varones o mujeres. Es la forma como nos percibimos a nosotros mismos, o sea, nos auto percibimos respecto al género. ¿Qué es el Género? El Género es una construcción social y cultural, que nos define como femeninos/as y/o masculinos/as. Es lo que la sociedad y la cultura espera de nosotros/as en tanto seamos mujeres o varones. De aquí, surgen los estereotipos, los roles de género, la expresión de género, etc. Ahora bien, si esta imagen que tenemos de nosotros mismos coincide con nuestros genitales asignados al nacer (Nací con pene y me auto percibo varón o nací con vulva y me auto percibo mujer) se dice que soy un varón cis o una mujer cis, respectivamente. Pero si mi autopercepción no coincide con los genitales con los que nací, se dirá que soy una mujer trans (se auto percibe mujer) o un varón trans (se auto percibe varón). ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque nos reconoce a las personas según nuestra autopercepción, según nuestra vivencia interna e individual del género… Haciéndonos ciudadanos de Derecho a todos/as por igual. Esta ley dicta en su artículo 12, el "Trato digno", e indica que deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, mediante el nombre de pila que elegimos, aunque no coincida con el del DNI o imagen física, en cualquier establecimiento público o privado; como escuelas, centros de salud, juzgados, etc. Las personas Trans tienen una expectativa de vida que ronda los 40 años. Esto es así en gran parte, debido al abandono y discriminación que sufren muchas veces por la misma familia; que los obliga en muchos casos a dejar el sistema educativo, dejándolos al margen del sistema laboral y muchas veces hasta el de salud viéndose obligados a dedicarse a la prostitución y abusar de sustancias, que muchas veces los/as llevan al suicidio. Pero hay estudios que indican que esta tasa de suicidios puede disminuir hasta un 8% cuando la familia los/as acompaña y apoya en esta situación. La sociedad entera tiene que entender que todos/as somos personas, Seres Humanos. Y esta Ley dice que todos/as tenemos los mismos Derechos y es nuestra obligación y la de cada ciudadano/a, hacer que se respeten. #TODXS SOMOS DIVERSXS Dra. Romina Barraza. Especialista. Centro Medico Rawson.

Aniversario Ley Identidad de Género

Por Dra. Romina Barraza

