Efemérides del día de la fecha, 12 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA Impulsado por el Consejo Internacional de Enfermería, en este día se conmemora el nacimiento de Florence Nightingale, madre de la enfermería moderna, y se remarca la importante labor de los enfermeros en la sociedad. El tema de este año es "Enfermeras: una voz para liderar. Llevando al mundo hacia la salud" y tiene el propósito de que las voces de las enfermeras y los enfermeros sean escuchadas y dar a conocer al mundo la profesión: "las enfermeras cuidan, curan, educan, lideran, defienden y son fundamentales para prestar cuidados seguros, accesibles y asequibles." Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) designó al 2020 "Año internacional del Personal de Enfermería y Partería" con el propósito de visibilizar las difíciles condiciones que enfrentan a diario estos profesionales de la salud y promover el aumento de las inversiones en el personal de enfermería y partería. Nacida en el año 1820 en Florencia (Italia), Florence Nightingale decidió ser enfermera a los 17 años, cosa que fue rechazada por sus padres. No obstante, Florence se sobrepuso a los deseos de sus padres y, en el año 1850, inició su entrenamiento como enfermera en el Instituto de San Vicente de Paul en Egipto. Al año siguiente, continuó formándose en el Instituto para Diaconisas Protestantes en Alemania y, más adelante, en el hospital St. Germain en Francia. En el año 1854 fue enviada junto a un grupo de 38 enfermeras, entrenadas por ella, a asistir a los soldados que luchaban en la Guerra de Crimea; allí, su abnegación y compromiso la hicieron conocida como "la dama de la lámpara" por pasar noches enteras rondando entre los heridos para curarlos. Tras regresar de la guerra, en el año 1860, fundó la Escuela de Entrenamiento Nightingale en el Hospital Saint Thomas, Inglaterra. Falleció el 13 de agosto del año 1910 en Londres, Inglaterra. FALLECE ALICIA MOREAU DE JUSTO Alicia Moreau de Justo nació el 11 de octubre del año 1885 en Londres, Inglaterra. Apasionada por la lectura desde joven, Alicia aprovechó la librería de su padre, para pasar tardes enteras leyendo. Después de recibirse de maestra, en el año 1906, participó del Congreso Internacional de Libre Pensamiento exponiendo su destacado trabajo "Educación y Revolución." Ese mismo año, comenzó su lucha por los derechos políticos de las mujeres fundando el Centro Socialista Feminista y el Comité Pro-Sufragio Femenino. Más adelante, en el año 1907, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución en la cual se graduó con honores con su tesis "La función endócrina del ovario." A partir de ese momento empezó a impartir clases en la Universidad Nacional de La Plata y atendió gratuitamente en su consultorio a mujeres de bajos recursos. Pionera del feminismo, en el año 1920, cofundó la Unión Feminista Nacional y, más tarde, fundó el Comité Femenino de Higiene Social. En el año 1932 elaboró un proyecto de ley de sufragio femenino que fue rechazado por los senadores conservadores: "llega la media ley al Senado y allí, donde predomina el conservadurismo, fue boicoteada y enviada a una carpeta […] Con esto, los conservadores creyeron que mantenían a la mujer en la casa, que no fuera a desbarrancarse por otros lados. Estaban equivocados."Quince años después, la Ley Nº 13.010 les permitió a las mujeres ejercer su derecho a voto. Falleció en el año 1986 en Buenos Aires. SE LANZA "ARE YOU EXPERIENCED?" Un día como hoy en el año 1967, "The Jimi Hendrix Experience" lanzaba su disco debut: "Are you experienced?" Un año antes de su lanzamiento Jimi Hendrix arribaba a Londres y conocía a Noel Redding y Mitch Mitchell, sus futuros compañeros de banda con los que tocó hasta el año 1969. Entre las canciones del álbum se encuentran "Foxy lady", "Manic Depression", "Red House" y, en la versión estadounidense, están "Purple Haze" y "Hey Joe".

