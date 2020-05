La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/may/2020 Primera Nacional:

El Presidente de Villa Dálmine hizo un repaso a la actualidad del club en el marco del parate por el coronavirus. En este tiempo de pandemia y aislamiento social, Villa Dálmine lanzó el podcast oficial "El Orgullo de Pertenecer". Y ese espacio fue aprovechado el pasado fin de semana por el Presidente Diego Lis para repasar la actualidad del club en este marco de crisis e incertidumbre que atraviesa todo el fútbol argentino. "La situación económica del club, en términos generales, es buena, aunque se nos ha caído el sponsor más importante que teníamos, que aportaba tanto en la Primera como en las divisiones juveniles. Igualmente nos avisaron que sería algo temporal, una situación lógica en este contexto", explicó Lis en diálogo con Juan Pablo Paván. "Nosotros le pedimos ayuda al Estado para no pasar sobresaltos y afrontar nuestras responsabilidades. Por estos días, AFA está llegando a un acuerdo con UTEDyC que va a aliviar a los clubes. Pero en líneas generales, estamos bien y no creo que pasemos mayores sobresaltos si sigue entrando el dinero por los derechos televisivos. Ojalá llegue pronto la ayuda del Estado para estar más holgados y tranquilos", agregó el Presidente Violeta. En este contexto, la semana pasada, Villa Dálmine licenció a aquellos jugadores cuyos contratos finalizaban el 30 de junio. Al respecto, Lis explicó: "Dado que eran varios contratos y teniendo en cuenta que no tenemos certezas de cuándo íbamos a volver a competir, nosotros tomamos esa decisión porque creímos que era una forma también de liberar a los jugadores y permitirles regresar a sus ciudades o provincias. Incluso, algunos de ellos estaban pagando alquileres acá. En otros casos, era el club el que abonaba los alquileres y, con esta medida, puede desprenderse de esa responsabilidad. Al mismo tiempo es una forma de comenzar a resolver esos contratos". Igualmente, no fue el Violeta la única institución en tomar esta determinación. "Otros clubes también optaron por la misma medida. Consideramos que es lo más conveniente en este momento", añadió Lis. La medida se fue propagando una vez que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio por finalizada la temporada 2019/20; confirmó la falta de precisiones sobre la posible fecha de regreso a la actividad; y anunció la suspensión de los descensos hasta 2022. "La decisión es la más acertada, porque los clubes del fútbol argentino, salvo algunas excepciones, viven el día a día y a ninguno le sobra dinero para poder afrontar este tipo de situaciones", analizó el Presidente de Villa Dálmine. "La pandemia, más allá de interrumpir los campeonatos, perjudica la economía de los clubes. Se han caído sponsors, ha bajado el dinero que ingresaba por cuotas sociales… Por eso creemos que la decisión que tomó AFA es lo mejor que podía pasar para todos", completó. La situación que mayor polémica despertó fue la anulación de los descensos para la próxima temporada, una medida muy cuestionada desde el lado de los futbolistas, quienes consideran que los clubes desestimarán para la campaña 2021 la contratación de profesionales. En ese sentido, Lis señaló: "La idea siempre es tratar de sumar juveniles al plantel de Primera División y que ellos compartan con jugadores de experiencia para su desarrollo. Pero no es tan fácil para los chicos ganarse un lugar y jugar; es algo que cuesta en todos los clubes, no solo en Villa Dálmine. Pero queremos potenciar a los juveniles, también porque el crecimiento de los chicos puede derivar en futuras transferencias que ayudan mucho a las economías de los clubes". Posteriormente, el Presidente Violeta aclaró la forma en la que se encararía la próxima temporada: "Siempre tratamos de armar equipos competitivos en la medida de nuestras posibilidades. Si económicamente la situación no es buena, no vamos a hacer ninguna locura. Nos interesa tener un club sano, que pueda proyectar a futuro. Los problemas económicos generan desgastes y eso repercute en lo institucional y también en lo deportivo". Finalmente, Lis contó que el campo de juego de Mitre y Puccini está recibiendo un "mantenimiento diario", aunque "el resembrado dependerá de la fecha en que se vuelva a jugar", algo sobre lo que hoy no hay certezas. "No tiene sentido gastar ahora 200 mil pesos en el resembrado y, quizás, tener que volver a hacerlo en septiembre sin que haya competencia durante este período", detalló. Y también hizo alusión al nuevo módulo de platea que se está construyendo junto al sector de vestuarios: "Si la situación nos lo permite, este año lo vamos a terminar. Estábamos trabajando en eso, pero con la pandemia se cortó todo".

LIS SEÑALÓ QUE LA DECISIÓN DE AFA DE FINALIZAR LA TEMPORADA Y CANCELAR DESCENSOS A FUTURO FUE “LA MÁS ACERTADA". DÁLMINE SOLIDARIO La campaña de recolección de donaciones que lleva adelante Villa Dálmine continúa con éxito y así, en los últimos días, la ayuda ha llegado a comedores y merenderos de los barrios Otamendi, Villanueva, Las Praderas, San Jacinto y San Cayetano. "Como club, nosotros no solo tenemos responsabilidad y compromiso social con los chicos que integran nuestras divisiones inferiores, sino también con presencia en la sociedad en momentos como éstos. Por eso quiero agradecerle a toda la gente que está trabajando en este proyecto y, por supuesto, también a quienes se acercan a colaborar con donaciones. Hay muchos chicos laburando en esto y estoy agradecido, porque están haciendo un gran trabajo y están dejando muy alto el nombre de Villa Dálmine en toda la ciudad", señaló Lis al respecto. Los interesados en colaborar con este proyecto solidario destinado a brindar apoyo a quienes más lo necesitan en estos tiempos de pandemia pueden acercar sus donaciones a las instalaciones del club, ingresando por el sector de platea.

EL MERENDERO SONRISITAS UNIDAS DE LAS PRADERAS FUE UNO DE LOS BENEFICIADOS.



