A través de un decreto firmado por el intendente Abella, desde este martes se establece un nuevo horario de atención para los comercios y la vuelta a la actividad de varios servicios. El Municipio fijó nuevas excepciones y extendió el horario de atención de los comercios habilitados para abrir durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del COVID-19. A través del decreto 2020-235-E firmado por el intendente Sebastián Abella, la nueva normativa establece: - La extensión de horario comercial de 8 a 20 de los comercios minoristas de alimentos, ferreterías, proveedores de materiales de construcción, corralones, materiales eléctricos, cerrajerías, veterinarias, provisión de garrafas, venta e insumos de artículos para la actividad pesquera, actividades vinculadas a las telecomunicaciones, casa de celulares, de reparación y venta de artículos informáticos, módems, cableado estructural, comercios con actividad vinculada a la construcción, farmacias, librerías, papelerías, ópticas, forrajearías y productos para la alimentación de mascotas. - La extensión de horario comercial de 8 a 20 de los supermercados, minimercados y mayoristas. No obstante, de 8 a 10 deberán funcionar con atención exclusiva para personas mayores de 60 años de edad y personas con discapacidad. - La venta de comida con modalidad delivery o take away se extenderá de 11 a 14 y 19 a 23. - Está autorizado el reparto de alimentos, medicamentos, artículos de higiene, que podrán ser realizados a través de los servicios de Delivery y/o Remises (estando permitido el traslado de una (1) persona). - Aquellos servicios que pueden considerarse de emergencia como casas de repuestos; servicios de gomerías, tornerías, cerrajerías, talleres mecánicos y de electricidad, mantenimiento de servicios básicos (vivienda, agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.); la prevención a través de fumigaciones; corte de pasto; despeje de luminaria; jardinería, y todo aquello que sea necesario para mantener tanto los servicios como la funcionalidad dentro de los hogares. - Se prohíbe el acceso y permanencia en los espacios públicos y privados de esparcimiento. No obstante, la Secretaria de Desarrollo Económico podrá recibir solicitudes de barrios cerrados, clubes de campo, complejos habitacionales de propiedad horizontal y entidades sociales para autorizar caminatas y/o actividades deportivas especificas.

El intendente firmó ayer un nuevo decreto que establece nuevos parámetros y excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio, que será el que estará vigente a partir del martes.

