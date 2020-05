Se manifiestan frente a la fábrica de ladrillos Cerro Negro

Se trata de la ex "La Cormela", de Ameghino y 6 de Julio. Los trabajadores reclaman por sus haberes. Los concejales Colella y Cantlon estuvieron presentes. Unos 60 trabajadores de la empresa Canteros Cerro Negro se manifestaron ayer por la mañana frente al portón de entrada de la empresa ladrillera que se encuentra en Ameghino y 6 de Julio. Se trata de la ex La Cormela, que fuera absorbida por el holding que también cuenta con plantas industriales en Olavarría, Pacheco y Córdoba, ofreciendo al mercado de la construcción ladrillos, tejas, vidrios y revestimientos para pisos y paredes de porcelanatos, porcelanicos y cerámicos. Concretamente, los trabajadores asociados al gremio Ceramista y a la rama Corralón de Camioneros, reclamaban por salarios caídos desde que comenzó la cuarentena. "Sólo nos pagaron la primera quincena de marzo. Después, el 20 de abril nos adelantaron $12 mil, y días después nos enviaron una Carta Documento diciendo que no podían abonar los haberes porque no estaban facturando, cuando esa semana estuvieron cargando camiones. El lunes hubo una audiencia con el Ministerio de Trabajo en que la empresa fue intimada a regularizar la situación", señaló uno de los manifestantes a nuestro diario y agregó que también habría irregularidades con la cancelación de haberes de empleados fuera de convenio. Además de la presencia solidaria de una delegación de trabajadores ceramistas de La Pastoriza, también pudo verse en el lugar a los concejales Axel Cantlon (UV Más Campana) y Marco Colella (PJ – Frente de Todos). "Estamos –dijo Colella sobre su presencia- acompañando el reclamo y vamos a ver si podemos generar un vínculo con la empresa, que evidentemente tiene algún impedimento para poder cobrar las distintas ayudas tanto el gobierno nacional como el provincial para que los trabajadores puedan tener el básico garantizado, tal como lo dice el DNU del presidente Alberto Fernández. Por lo pronto, queremos saber si hay un problema administrativo y no están recibiendo ese dinero para los trabajadores. De ser así, nos ofrecemos desde nuestro bloque a colaborar para que esto se solucione lo antes posible, incluyendo la gestión de alguna eximisión a nivel local que compaña".

