La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/may/2020 Coronavirus:

"El fútbol no es solo formar jugadores, sino también transmitir valores"







El Seleccionado de Fútbol Ciudad de Campana se ha sumado a iniciativas solidarias y también ha comenzado a trabajar por cuenta propia para ayudar a los que más lo necesitan en estos tiempos de crisis por la pandemia. El coronavirus ha obligado a parar la pelota. Y también, a levantar la cabeza para observar un panorama mucho más complejo y complicado que un campo de juego. Así lo han entendido desde distintas entidades de nuestra ciudad relacionadas al fútbol que están desarrollando proyectos o trabajos solidarios. Y el Seleccionado de Fútbol Ciudad de Campana es una de ellas. "Entendemos que el fútbol y lo que hacemos no es solo formar jugadores, sino también trasmitir y enseñar valores de solidaridad y compromiso, sobre todo en estos tiempos difíciles", explicaron desde el SFCC que coordinan Facundo Arona y Fernando Saravia, quienes, en primera instancia, decidieron plegarse a la iniciativa que lleva adelante el Centro de ExCombatientes de Campana. El nexo para esta tarea fue Sergio Torres, quien integra el SFCC y es, además, hijo de un veterano de Guerra. "Cuando me comentó mi papá de la colecta que estaban haciendo, la compartí con Facundo y Fernando para ver si la podíamos trasladar a nuestro grupo de trabajo y también al grupo de empresarios y comerciantes que apoyan al Seleccionado. Y apenas les dije me dieron el OK para sumarnos y ayudar a la colecta del Centro de Ex Combatientes", explicó. Entonces, a través de las redes sociales y solicitando colaboración de comercios y empresas, el SFCC aportó una importante cantidad de productos (especialmente, alimentos no perecederos) que luego pasaron a conformar bolsas de ayuda a quienes más lo necesitan. Una vez concretada la entrega, desde el SFCC agradecieron especialmente el aporte de Gustavo Sandoval, de Panadería Fénix, y también anunciaron que, "en la medida de lo posible" comenzarán también a colaborar con otras instituciones locales en los próximos días. "La idea es todos los sábados llevar algo a los comedores o merenderos. Ya se ha confeccionado un listado de los lugares a visitar. Este sábado vamos a estar en La Josefa y Las Acacias, llevando alimentos como arroz, fideos, polenta y leche; y tratando también de sumar otras donaciones, como indumentaria para los tiempos de frío que se vienen", agregaron desde el SFCC. "Desde que empezamos con este proyecto hemos recibido muchos mensaje y llamados ofreciendo dar una mano. En nombre de todos los que conformamos el Seleccionado, lo agradecemos de corazón, pero todavía más agradecidos están aquellos que los necesitan", remarcaron, al tiempo que explicaron que los interesados en colaborar pueden contactarse por redes sociales para coordinar la entrega o el retiro de la ayuda.

EL SFCC REALIZÓ UN IMPORTANTE APORTE AL PROYECTO SOLIDARIO DEL CENTRO DE EXCOMBATIENTES Y ESTE SÁBADO HARÁ VISITAS SOLIDARIAS A LOS BARRIOS LA JOSEFA Y LAS ACACIAS.

Coronavirus:

"El fútbol no es solo formar jugadores, sino también transmitir valores"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar