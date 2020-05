El Intendente pidió exceptuar a Campana del AMBA

Fue a través de una nota formal dirigida al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. "Campana es la ciudad dentro del AMBA en condiciones de ser caso testigo para iniciar la fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio", señala Abella en la misiva. Esta autorización permitiría una mayor apertura de actividades productivas y comerciales. El intendente Sebastián Abella le envió una carta al jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno nacional, Santiago Cafiero, a fin de solicitarle su intervención para autorizar a Campana el ingreso a la Fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio que implicaría una mayor actividad productiva y comercial. Entre los argumentos exhaustivamente detallados por el jefe comunal, se destaca que, si bien Campana se encuentra en la región denominada "Área Metropolitana de Buenos Aires" (AMBA), sus características y contexto actual la hacen diferente al resto de las ciudades que componen el conglomerado. "No sólo porque de acuerdo al informe de la autoridad sanitaria local hace 16 días (entre el 25 de abril y 11 de mayo), que no se registran casos positivos, esto significa que pasó un periodo de incubación completo sin registrarse casos nuevos", explica el intendente en la misiva. Y remarca que asimismo, se continúa con el control al acceso a la ciudad, lo que permite evitar una posible trasmisión comunitaria. Con relación a este punto, Abella le comenta a Cafiero que, en la ciudad, los vecinos se trasladan en forma particular, no utilizan el transporte público y la mayoría de las viviendas son casas, siendo muy bajo el porcentaje de edificios de propiedad horizontal. "Toda la comunidad ha trabajado en ello; en todos los sectores se respeta la distancia social y el uso de tapabocas; la ciudad cuenta con una capacidad sanitaria que, gracias al esfuerzo mancomunado, ha incrementado en un 300 % la cantidad de camas hospitalarias, y lo que es más importante, hemos fortalecido el sistema sanitario para poder responder con eficiencia y eficacia frente a un posible pico de contagio", enfatiza Abella en sus líneas. "En consecuencia - manifiesta - entendemos que somos la ciudad dentro del "AMBA" que estamos en condiciones de ser "ciudad testigo" para iniciar la fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio". Por último, Abella le aclara que en el caso que se vislumbrara la posibilidad de un incremento que pudiera afectar al sistema sanitario de la ciudad, se daría marcha atrás con la medida solicitada.

"Hace 16 días que no se registran casos positivos, esto significa un periodo de incubación completo sin registrarse casos nuevos" explicó Abella.



El Intendente pidió exceptuar a Campana del AMBA

