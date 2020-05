P U B L I C







Nahuel Sánchez - Bredle

Es increíble y perverso escuchar (y leer) a los aficionados y-o militantes de la política señalar "la hipocresía del opositor" cuando todos sabemos que el sistema político está contaminado por ella. Los triunfos electorales se logran por acuerdos y alianzas donde la ética y "la lealtad" brillan por su ausencia porque están en juego intereses económicos. Los partidos políticos no existen, sus doctrinas se relativizan y se ensamblan con otras, a veces antagónicas. Esto se ve muy claro cuando llega la hora de armar las listas, se matan y después posan todos juntos para la foto. El paradigma del fin o (cierre de la grieta) es una gran mentira, una utopía, de lo contrario sabemos que ella está en plena metástasis. Los referentes y líderes políticos se encargan de alimentarla explícita o implícitamente, como toda enfermedad, me permito la analogía de que si se llegaría a la cura "se terminaría el negocio de la política". La ignorancia, las idolatrías y el fanatismo son asfixiantes y anulan el debate. Panqueques, veletas, ideologías de izquierda y vidas de derecha, ñoquis del Estado, vagancia, corrupción, individualismo, competencias, traiciones y egos apenas describen el mundo de la política. No existen los matices ni lo apolítico dicen ellos, inmersos en una pasión que quieren imponer con tintes autoritarios, a veces se asemeja a una religión, se terminan encerrando en ellos mismos creyendo que son una casta de iluminados que tienen "la potestad de las verdades absolutas". La izquierda cheta y todo el "rejunte" andan con "el manifiesto comunista" a mano para rotular al que piensa distinto de facho, neoliberal, gorila, etc. y etc., son pesados y aburren. Las contradicciones y la doble moral están a la orden del día "usureros populistas" elaboran teorías y mapas de delitos pero ellos evaden impuestos y facturan en negro. Esta gente no puede hablar de transparencia ni de justicia social. Se benefician cuando al país le va peor, en las crisis hacen la diferencia con la especulación financiera. Movimientos y organizaciones que no se pronuncian porque son afines al gobierno de turno dejando al descubierto que solo persiguen beneficios políticos y económicos.Se utilizan tragedias, pandemias, el hambre y las muertes para hacer política, afloran las miserias humanas de los perdedores que andan como buitres desesperados por ganar votos. Han reflexionado muy poco durante la cuarentena, cínicos que hablan de derechos humanos y de violencia de género, pero taparon sus bajezas gracias a sus contactos y al dinero que pusieron, igual todo se sabe, Pueblo chico infierno grande, de la condena social nadie queda absuelto. Son los mismos que defienden políticas que favorecen a violadores, asesinos y delincuentes para que anden libres de a miles por las calles, pero sienten asco por aquellos que pensamos distinto. Se suman a la vida cotidiana los medios de comunicación, los cuales manipulan y son formadores de opiniones. (Hay que escuchar distintas campanas y chequear las fuentes). Viviendo en democracia se ve restringida "la libertad de expresión", mucha gente prefiere no opinar para no ser increpados y evitar así conflictos con sus pares. La propaganda y el marketing con "las cuestiones solidarias" son promocionadas por todos los partidos políticos y sus distintas agrupaciones esto no es ninguna novedad. Ansias de poder y ventajeros que buscan acomodarse hay de un lado y del otro, nadie es trigo limpio. Se pasa del odio al amor en instantes y "nadie resiste archivo". Si pensas distinto sos enemigo, censura y escrache. Se pelean familiares, amigos, colegas y desconocidos. Presumiendo de eminencias y de grandes intelectualesnos subestiman y nos toman por tontos con alevosía. Capitalismo y comunismo, populismo y neoliberalismo, todos bajando línea, canchereando y ninguneando muchas veces. Las redes sociales viralizan el resentimiento, el odio y las mentiras, mayormente son "los aspirantes a cargos políticos". El Facebook es la red social de la falsedad tenemos de "amigos" contactos que nos detestan, pero están ahí. Entran a tu muro y comentan con una verborragia decadente y con discursos moralistas para llamar la atención, carecen de genuinas convicciones, no son felices, sus conductas reflejan quienes son. Es muy simple, si no bancas a alguien por lo que cree y/o piensa elimínalo o bloquéalo, no estés infiltrado/a para faltar el respeto o imponer tus ideologías, son las formas de hacer política en nuestra argentinidad. Estamos cansados de los que se ponen títulos que no tienen, de los que se conforman con aprobar con 4, de la demagogia berreta, de "figuretis" adictos a la prensa que se comportan como hienas, no tienen vocación, tampoco presencia ni carisma, no miden en ninguna encuesta y deberían dedicarse a otra cosa, pero quieren llegar al poder como sea, nunca les gusto trabajar, muy lamentable. No tenemos la capacidad de autocrítica ni de empatía, de esta manera es difícil pensar que exista una evolución favorable. Es el deber de todos, no sólo de los dirigentes políticos respetar al que piensa distinto sobre todo si es que efectivamente pretenden demostrar que son diferentes y mejores, por ese camino quizás se pueda reivindicar a la política.

Opinión:

Fanatismo político, intolerancia y doble moral

Por Nahuel Sánchez-Bredle

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar