Efemérides del día de la fecha, 13 de Mayo

SE CORRE LA PRIMERA CARRERA DE FÓRMULA 1 Organizados por la Asociación Internacional de Clubes de Automóviles Reconocidos(AIACR), los Grandes Premios llegaron a su fin en el año 1939 cuando inminentemente estalló la Segunda Guerra Mundial. Finalizado el conflicto bélico, en el año 1947, la AIACR se reorganizó fundando la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y, dos años después, anunció que en el año 1950 se correría el Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 con "representantes de Argentina, Italia, Francia, Mónaco, Suiza, Tailandia, Bélgica, Irlanda y Gran Bretaña." La primera carrera se corrió en el Circuito de Silverstone, una pista creada sobre la antigua base aérea de la Real Fuerza Aérea Británica, ante la atenta mirada del rey Jorge VI, la reina Isabel, altos funcionarios del gobierno y el cuerpo diplomático. En la misma corrieron 21 pilotos representando a Alfa Romeo, Talbot-Lago, ERA y Maserati, siendo los favoritos los primeros por el veloz Alfa Romeo 158 ("Alfetta").Los cuales fueron conducidas por Giuseppe Farina, Luigi Fagioli, Reg Parnell y Juan Manuel Fangio, el cual tuvo que abandonar la carrera a 8 vueltas del final por un problema en el motor. El ganador fue Farina escoltado por Fagioli y Parnell. A pesar de este fallido comienzo, Fangio hizo historia en la Fórmula 1 al consagrarse campeón en los años 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. EL "KUN" AGÜERO SACA CAMPEÓN AL MANCHESTER CITY Habían transcurrido 44 años desde la última vez que el Manchester City se consagraba campeón de la Premier League cuando el "Kun" Agüero metió el gol que le dio el ansiado título al equipo de Manchester. Ese día del año 2012, el equipo se enfrentó al Queens Park Rangers en su estadio, Etihad Stadium, mientras que el Manchester United, candidato a quedarse con el título, jugó contra el Sunderland en el estadio de este último. Los nervios y la tensión dominaron esa jornada en la que ambos partidos empezaron a la misma hora. A solo cinco minutos del final del primer tiempo, Pablo Zabaleta abrió el marcador llevando a los locales a los vestuarios con la victoria parcial. No obstante, la delicada situación del Queens Park Rangers, que podía descender si el Bolton ganaba, empujó a los jugadores a apretar al equipo dirigido por Roberto Mancini; así, a los 3 minutos del segundo tiempo, Djibril Cissé aprovechó el error de Joleon Lescott para empatar el partido. Los ánimos se encendieron alos 55 minutos cuando Joey Barton fue expulsado por pegarle un codazo a Carlos Tevez. Unos minutos después, el escocés Jamie Mackie le daba la victoria a los rivales. A esto se sumaba el gol de Wayne Rooney que hacía triunfar al Manchester United en Sunderland. El título parecía escurrise de las manos pero, al adicionarse 5 minutos, Edin Dzeko empató el partido y a escasos segundos del final Sergio Agüero fulminó el arco de Patrick Kenny con un potente derechazo: "pensamos que se nos escapaba la Premier y gracias a Dios, en cinco minutos, pudimos meter dos goles que fueron increíbles" declaró el "Kun". SE LANZA "PAINT IT BLACK" Un día como hoy en el año 1966, se lanzaba el sencillo "Paint it black" de los "Rolling Stones." Compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, la canción habla de la tristeza y la depresión de una persona que quiere que todo se pinte de negro para que corresponda con sus sentimientos. La misma incluyó un instrumento poco convencional, el sitar, que tocó Brian Jones: "estuvimos en Fiji durante unos tres días. Allí hacen sitares y todo tipo de cosas indias. Decidimos probarlos en el estudio, y encontramos que se adaptaban perfectamente al sonido de la canción" declaró en una entrevista Keith Richards. La canción se encuentra en la versión estadounidense del disco "Aftermath".

Efemérides del día de la fecha, 13 de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar