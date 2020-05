La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/may/2020 Karting:

El motorista analizó lo que sucede en la especialidad fuera de los kartódromos y también se mostró preocupado por el parate que ha impuesto el coronavirus: "Para mí, y lo digo con dolor, este año ya está casi perdido". Aunque está paralizada como toda la actividad debido al coronavirus, la Copa RF Argentina sí logró arrancar su campeonato 2020. Fue el ya lejano 1º de marzo, en el kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo la escuadra que comanda Marcelo López, que llegó allí con sus pilotos dispuestos a comenzar el año con el pie derecho. Estuvieron Valentino Barralle y Nicolás Spinetta en la categoría Junior y Juan Ignacio Testti Braga e Ignacio López en la categoría Senior. Estos kartings están bajo la atención del propio Marcelo López, quien también tiene a su cargo la responsabilidad de atenderlos en pista. El trabajo del motorista, que llegó a este 2020 tras haber ganado tres campeonatos, se detuvo tras esa primera fecha por las medidas de aislamiento establecidas a raíz de la pandemia: "Pensábamos que sería otro año competitivo, pero lo que se vino tiró por la borda toda posibilidad de pensar en continuar y nos dejó sin saber cuándo se estará arrancando. Se paró todo en general". -Ibas a arrancar con pocos pilotos este año. -Fue una decisión mía, porque como decía la abuela: "el que mucho abarca, poco aprieta". Y la verdad es que no me interesa entrar en esa vorágine donde tenés que trabajar con el piloto, el padre que opina, los familiares, los chasistas y hasta los que no saben también opinan. Para evitarlo intento hacer todo con pocos, pero seguro de que nada se debe escapar. Es una forma de laburar que tengo. A mí gusta atenderlos bien como se debe y como corresponde. -En una nota televisiva dijiste alguna vez que, en este ambiente, se le miente mucho al piloto de karting. -Y lo sigo sosteniendo. Acá, cuando vienen a mi taller, de una les digo todo lo que hay que hacer, cómo se debe trabajar y qué hay que poner en el karting para ser competitivo todo el año. Porque si vos haces todo bien desde el comienzo, el piloto no tendrá grandes erogaciones a lo largo de la temporada y cuando tenes que invertir en el arranque, algunos escuchan los valores y piensan que soy un motorista caro. Ahora, de lo contrario, hay quienes arrancan a bajos valores para tener pilotos y después, carrera por carrera, les hacen poner dinero con el tema que funcione un poquito más y cuando terminan el año, quédate tranquilo que gastaron mucho más. Es una elección del piloto y como a mí no me gusta engañar a nadie ni mentir, reconozco que a veces no te ayuda el sistema. Pero yo no voy a cambiar y digo todo esto basado en tu pregunta, porque al piloto se le miente más de la cuenta y le encarecen el costo para correr. -A lo largo de estos años, ¿te falló alguien? -No voy a ser la excepción, siempre te pasa, es parte de tu trabajo. Algunos te vienen de amigo y cuando le querés cobrar tu trabajo se terminó todo rápidamente. Tengo algunos que aún deben una visita por el taller, pero la verdad, si no vienen mas, me hacen un favor. Acá, si los motoristas fuéramos más unidos, a corto plazo esos no corren más. Pero no le pidamos peras al olmo. Entonces le permitimos que vayan de un motorista a otro y sigan corriendo. Acá nos conocemos todos. -¿Qué esperas de esta temporada? ¿Retornará la actividad? -Vamos a ver si se arranca, aunque no lo veo fácil. De concretarse será un año difícil para todos. El automovilismo no está bien y cada uno, desde su lugar, debe tener equilibrio para poder seguir con la alta competencia. Quizás se deban unificar categorías para darle forma. Ojalá que se revierta, que este año podamos terminar algo de lo previsto, porque uno ve una camada de chicos con un potencial bárbaro para el futuro, pero necesitan seguir corriendo. Ojalá que se logre, ya apostando al año que viene, porque para mí, y lo digo con dolor, este año ya está casi perdido.



