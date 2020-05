En las últimas semanas entregó barbijos en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Comisaría Campana. Además, está recolectando alimentos no perecederos para ayudar a "los que más lo necesitan". En una primera entrega, repartió productos entre 20 familias. Si bien la pandemia no le da pelota al fútbol, los clubes de nuestra ciudad sí le están dando pelota. Especialmente en lo relacionado a ayudar a quienes, producto de esta crisis, están atravesando situaciones límites o de extremo cuidado. Así, tanto Villa Dálmine como el Seleccionado de Fútbol Ciudad de Campana y entidades de la Liga Campanense están llevando adelante diferentes proyectos solidarios. Y Puerto Nuevo no es la excepción. En el barrio Don Francisco, una de las primeras actividades que se realizó fue la confección de barbijos por parte de un grupo de madres de jugadores juveniles. Esos barbijos fueron entregados por el Presidente de la entidad, Francisco Carnero, a la Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, con destino al Hospital San José. Esa acción se extendió días después, porque el grupos de madres siguió trabajando en la confección de barbijos y permitió que otros 150 fueran entregados a la Secretaría de Desarrollo Social y 100 más a la Comisaría Campana, con el fin de ayudar en la protección a quienes continúan con sus tareas en estos días de pandemia. Al mismo tiempo, la institución Auriazul también inició una colecta de alimentos no perecederos "para los que más lo necesitan". Y en una primera tanda ya entregó bolsones de ayuda a 20 familias. Sin embargo, el proyecto solidario continúa y tendrá premios para quienes se sumen a colaborar con donaciones: el sábado 30 de mayo se sorteará una camiseta oficial de Puerto Nuevo y también una remera conmemorativa de los 80 años que cumplió el club. Los interesados en aportar alimentos no perecederos para esta campaña solidaria pueden contactarse con la institución a través de las redes sociales oficiales (Club Atlético Puerto Nuevo en Facebook y @c.a.p.n_oficial en Instagram) para coordinar la entrega o el retiro de estas donaciones.

EL PRESIDENTE FRANCISCO CARNERO ENTREGÓ BARBIJOS EN LA COMISARÍA CAMPANA.





DESDE PUERTO NUEVO ENTREGARON BARBIJOS TAMBIÉN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO.



Coronavirus:

Puerto Nuevo también sigue desarrollando acciones solidarias en esta pandemia

