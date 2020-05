La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/may/2020 Falleció Norberto "Tito" Jendrulek













Fue Secretario de Hacienda durante 12 años, completando los tres períodos de gestión de Jorge Varela. Luego fue concejal, Presidente del HCD e intendente interino durante los dos mandatos de Stella Maris Giroldi. Tenía 66 años y atravesaba una dura enfermedad. A pesar de ser dueño de una destacada trayectoria política en nuestra ciudad, el verdadero prestigio de Norberto Aníbal Jendrulek en el siempre cruel escenario de la función pública era el reconocimiento y el respeto de sus compañeros, de los "opositores" y también de sus vecinos. Y esto se advirtió fácilmente ayer, triste miércoles de otoño de cuarentena en el que se conoció su fallecimiento. "Tito" tenía 66 años y fue víctima de una impiadosa enfermedad. Nació el 20 de diciembre de 1953 y su pasión (y talento) por el fútbol lo llevó a ser parte del primer equipo de Villa Dálmine en los años 1974 y 1975. Así, aunque tuvo escasa participación, integró el mítico "Holanda de la C" que conquistó el ascenso a la Primera B en 1975. Veinte años después, ya recibido de Contador, casado y padre de seis hijos, llegó a la función pública: Jorge Rubén Varela lo designó como Secretario de Hacienda tras su triunfo en 1995. Y Jendrulek se mantendría en el cargo durante los siguientes doce años, completando en dicha función los tres períodos para los que fue votado Varela tras las reelecciones de 1999 y 2003. "Recién asumido en el cargo, recuerdo la situación económica de catástrofe que nos tocó vivir", escribió en 2016, en una "Carta Abierta" que difundió para responder a declaraciones que había realizado el por entonces Secretario de Hacienda, Miguel Ibarra. En ese texto contó también que dicha situación pudo superarse "luego de 26 largos meses", pero que poco tiempo después, en agosto de 1998, la recesión "comenzó a notarse fuerte y se prolongó hasta la explosión del 2001". De aquel estallido rememoró: "Contábamos las monedas para pagarle los sueldos a los empleados escalafonados en tiempo y forma". Y en el balance de esos complicados primeros años como Secretario de Hacienda, "Tito" también incluyó otras dificultades: "Además, nos llovían juicios que no habíamos originado y que llegaron en un par de oportunidades a embargarnos todas las cuentas municipales, problemática que también pudimos resolver". En ese contexto, la gestión de Jendrulek al frente de los números de la Municipalidad de Campana fue ampliamente reconocida con los años. Y en ese cruce que mantuvo en 2016 con el funcionario de Cambiemos aprovechó para destacarlo: "Hay dos situaciones que me llenan de orgullo. La primera: durante los doce años de gestión el Honorable Tribunal de Cuentas no me hizo ningún cargo de importancia y mucho menos una sanción pecuniaria. Y la segunda: opositores acérrimos, pero leales, han declarado en reiteradas oportunidades que jamás oculté ninguna información y que, además, les hubiera gustado tenerme en sus filas. Esto último significa mucho para mí". Para las elecciones de 2007 y 2011, "Tito" se convirtió en el escudero de la candidatura de Stella Maris Giroldi. Fue primer concejal en ambas ocasiones y terminó asumiendo como Presidente del Honorable Concejo Deliberante, al tiempo que cumplió las funciones de Intendente Interino en cada una de las licencias de Giroldi. Sin embargo, su relación con la jefa comunal atravesó dificultades que en 2012 se hicieron notorias cuando su hijo Diego, quien lo había reemplazado en 2007 como Secretario de Hacienda, dejó dicho cargo después de caso cinco años en los que le dio continuidad al trabajo iniciado en 1995. Incluso, en marzo de 2013 tomó una larga licencia que se extendió hasta mediados del año siguiente. Igualmente, siempre se mantuvo leal al bloque peronista dentro del recinto. Afuera, en cambio, empezó a transitar un camino diferente, aunque siempre dentro del peronismo y del proyecto kirchnerista que tanto lo representó. Por ello, en 2015, junto a la Agrupación Manuel Cáceres que había creado en 2010 con Oscar Trujillo, apoyó la candidatura de Florencio Randazzo y enfrentó a nivel municipal la tercera postulación consecutiva de Giroldi (finalmente, la Intendente ganaría por amplio margen esa interna con la lista que encabezó Trujillo). Tras el triunfo de Cambiemos en 2015, el Partido Justicialista atravesó una difícil transición en nuestra ciudad y Jendrulek, siempre con su perfil bajo, se mantuvo atento a ese proceso. Incluso, en 2017 estuvo muy cerca de ser "el candidato de la unidad" en aquellas elecciones legislativas, una situación que finalmente no se dio por las diferentes variantes peronistas que se terminaron presentando en Campana. De allí en adelante, ya con su compañero Oscar Trujillo al frente del PJ local, su participación se fue acentuando desde lo técnico, como un permanente colaborador del bloque de concejales peronistas para analizar y debatir temas relacionadas a la economía y las finanzas municipales. El párrafo final de aquella Carta Abierta de 2016 funciona hoy también como una despedida en primera persona. "Jamás ha sido la función pública mi medio de vida. En cambio, sí lo fue, es y será mi profesión de Contador Público, que ejerzo en mi ciudad desde hace 35 años y hasta que Dios lo disponga", escribió "Tito" en aquella ocasión. Y un triste miércoles de otoño de cuarentena le puso el punto final.

"TITO" JENDRULEK CON GERMAN, EL MAYOR DE SUS HIJOS. DIEGO, NOELIA, MARCOS, CARLOS Y ROBERTO SON LOS OTROS CINCO; DE UNA FAMILIA MUY QUERIDA EN CAMPANA. CON DOLOR Y RECONOCIMIENTO Confirmado el fallecimiento de "Tito" Jendrulek, innumerables muestras de respeto y dolor se fueron desparramando, especialmente a través de las redes sociales. Y sobre todo de diferentes protagonistas de la política local. Algunos de ellos: Stella Maris Giroldi: "No puedo más que expresar mi dolor y mis más sinceras condolencias a familiares y allegados de quien primero fuera un compañero como pocos y con los años se transformara en un entrañable amigo que trabajó para hacer de Campana una ciudad mejor para sus vecinos". Juan Ghione: "Enorme dolor por la partida de Tito, gran compañero y amigo, un militante de la construcción política y uno de los pilares de nuestra gestión de gobierno. Una pérdida irreparable para el peronismo de Campana y para toda la comunidad". Soledad Calle: "Gracias por estar siempre, por nunca dejarnos solos, por la paciencia y la pasión. Gracias por la generosidad. Dejaste por ahí una generación de jóvenes que aprendieron a administrar la economía de todos a tu lado y que seguirán tu camino de honestidad, preparados para tomar las riendas de un futuro mejor". Carlos Cazador: "Este viejo adversario despide a un amigo. Lo conocía a Tito desde la inauguración del Banco Provincia. Fuimos las primeras familias en entrar. Fue una gran persona y un padre ejemplar. Coincidimos poco: él peronista, yo radical; él de River, yo de Boca. Pero siempre dije que ponía las manos en el fuego por él: cuando me decía algo, yo le creía. Y fallece viviendo en la misma casa que siempre tuvo. Fue un profesional honesto y desde la función pública solucionó muchos problemas". Axel Cantlon: "Tito ha demostrado a todos los políticos cómo se ejercen los cargos públicos sin dejar de lado las cualidades de ser humano que nos unen y nos igualan. Para mí fue un gran ejemplo".

ANTES DE SER CONTADOR Y LLEGAR A LA FUNCIÓN PÚBLICA, "TITO" TAMBIÉN FUE FUTBO-LISTA. EN 1975 INTEGRÓ EL PLANTEL DE VILLA DÁLMINE QUE ASCENDIÓ A LA PRIMERA B. EL INTENDENTE DECRETÓ DUELO MUNICIPAL El Intendente Sebastián Abella y en base a las facultades que la Ley Orgánica de las Municipalidades le otorga, declaró ayer a traves del Decreto 2020/236 Duelo Municipal por el fallecimiento del Contador Norberto Jendrulek, por su "desempeño como Concejal de esta Ciudad, cumpliendo también funciones como Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Intendente Municipal interino y como Secretario de Economía y Hacienda de esta Comuna" detalla la norma. Más adelante agrega que "el Departamento Ejecutivo, en nombre del pueblo de Campana, hace suyo el deber de rendir póstumo homenaje y justo reconocimiento a quién ya es parte de la Historia de la Ciudad a la que amó profundamente". El texto oficial culmina asi: EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMPANA, DECRETA: ARTÍCULO 1º.- Adhiérese el Departamento Ejecutivo Municipal, al duelo producido por el fallecimiento del Contador, Sr. Norberto JENDRULEK. ARTÍCULO 2º.- Dispónese que la Bandera Nacional y la Bandera Bonaerense permanecerán izadas a media asta en el mástil de la Plaza Eduardo Costa, en señal de duelo hasta el día del sepelio. ARTÍCULO 3º.- Refréndase el presente Decreto por el Señor Secretario Técnico, Administrativo y Legal y el Señor Jefe de Gabinete. CONDOLENCIAS:

Click para acceder a la galería #Ahora Falleció Norberto "Tito" Jendrulek, ex presidente del HCD y Secretario de Economía Municipal de Jorge Varela y Stella Giroldi, estrechamente ligado al peronismo de Campana pic.twitter.com/kU3diXysxB — Magui Felizia (@mawifelizia) May 13, 2020

