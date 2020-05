Chocaron al caer el sol, en San Martín y Del Pino. No hubo traslados. Efectivos de la Policía Caminante apostados en la vereda del banco Río, sobre Av. Varela escucharon el estruendo. Fueron a ver qué pasaba y llamaron a la Mesa de Enlace: 2 hombres conduciendo una moto cada uno, chocaron entre sí ayer al caer la tarde en la esquina de San Martín y Del Pino. La peor parte se la llevó el conductor de la Honda Wave, y si bien no podía caminar con comodidad, desistió ser trasladado por el SAME hasta el Hospital San José, e intercambió documentación con el otro accidentado, quien manejaba una Gilera Smash. Una vecina del lugar ofreció su garaje al conductor de la Wave, para que dejara allí su moto y la pueda retirar hoy, con una camioneta. Intervino personal del Comando Patrulla asignado a la zona 3.

La peor parte se la llevó el conductor de la Honda Wave, quien no podía caminar con comodidad. Ambos utilizaban casco al momento de la colisión.

#Ahora choque de dos motos en San Martín y Andrés del Pino, Policías Caminantes del banco Río llamaron al 911. Gilera Smash y Honda Wave, la última con más roturas, presente SAME 2, ambos jóvenes firmaron conformidad y no fueron trasladados, intercambiaron datos, CP zona 3 pic.twitter.com/Cry3y8GAcY — Daniel Trila (@dantrila) May 13, 2020

Chocan dos motos en el barrio de la UTN

