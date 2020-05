Fue ayer por la mañana, frente a la YPF que se encuentra del lado de La Josefa. Pasadas las 10:30 de la mañana, el conductor de un Chevrolet Corsa color azul quiso ingresar a la colectora Norte por el acceso habilitado en la estación de Servicio YPF que se encuentra sobre Ruta 9, mano a Campana. Fue entonces que, buscando dirigirse en dirección al barrio Lubo, es impactado en su lado izquierdo por un interno de la línea de transporte colectivo local, y al pivotear le pega con su parte posterior a otro Corsa, color gris, que estaba esperando en la colectora para ingresar a la Estación de Servicio. Por la colisión, el conductor de éste último vehículo experimentó un fuerte golpe en el pecho, por lo cual fue trasladado al Hospital San José por un móvil del SAME. Intervino personal del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 5.

El conductor del Corsa gris fue trasladado al Hospital San José con un fuerte golpe en el pecho.

#Dato Triple choque en Colectora Norte, YPF, 10,30hs, un Corsa ingresaba desde la ruta, cruza para tomar hacia barrio Lubo, fue impactado por un colectivo de la empresa 6 de Julio, rebotó y golpeó a otro Corsa que esperaba a doblar, el conductor fue trasladado por SAME, CP 5 pic.twitter.com/fUbup1uZ9K — Daniel Trila (@dantrila) May 13, 2020

Triple choque en Colectora Norte

