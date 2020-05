La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/may/2020 Carlos Cazador manifestó su dolor por el fallecimiento de Norberto "Tito" Jendrulek







"Este viejo adversario despide a un amigo", escribió el concejal de Juntos por el Cambio al enterarse del triste deceso de quien fuera presidente del HCD años atrás y secretario de Hacienda en el gobierno del ex intendente Jorge Varela. El concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cazador, manifestó su dolor por el fallecimiento de Norberto "Tito" Jendrulek, quien supo ocupar el cargo de presidente del HCD y secretario de Hacienda en el gobierno del ex intendente, Jorge Varela. "Este viejo adversario, despide a un amigo", declaró el edil a través de un emotivo escrito en el que también recordó que "nos conocimos desde pibes, junto a mi hermano, en el barrio Banco Provincia, lugar donde formaste familia y donde nuestros hijos también se hicieron amigos". "Con el tiempo y por militar en partidos políticos distintos, nos enfrentamos públicamente: vos como el enorme secretario de Hacienda que le ordenó económicamente el gobierno a Jorge Varela y yo como concejal opositor", afirmó. También rememoró las charlas privadas que tuvieron en su oficina, donde "tratabas de convencerme sin lograr el objetivo". "Eso si, siempre dije ‘si lo dice Tito creo en su honestidad’", aseguró. Y agregó: "Después como concejales, siendo Presidente del HCD, te hice bajar varias veces a la banca cuando discutíamos el presupuesto o la rendición de cuentas. Cuántas discusiones, cuántos debates, eso si, siempre respetándonos como personas". Cazador aseguró que este último fin de semana se enteró de la enfermedad que padecía Jendrulek y no dudó en comunicarse con el. "Te saqué una sonrisa, cuando te repetí lo que me decías: ‘una vez aprobado el presupuesto, el HCD no lo puede reformar’", recordó con emoción. "Se nos fue un gran padre, una gran persona y quiero compartir esta reflexión con mis vecinos para que sepan de su buen nombre y honor", ponderó conmovido con la triste noticia. Por último, les envió sus condolencias y un gran abrazo a la distancia a su esposa Cristina y a sus hijos Germán, Negri, Noelia, Carlitos, Marcos y Roberto. "Y a vos Tito, que Dios te tenga en su santa gloria", concluyó Cazador.



