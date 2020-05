P U B L I C



SESIÓN VIRTUAL El Senado realizó su primera votación virtual al aprobar por unanimidad una serie de decretos parlamentarios, entre ellos el que estableció la modalidad de sesión remota por el plazo de 60 días, y los decretos de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández referidos a la pandemia. La presidenta de la Cámara alta, Cristina Kirchner, dio inicio a la sesión con el quórum de 71 senadores presentes (uno menos que el pleno), 33 de ellos conectados desde organismos públicos de sus provincias, 21 en domicilios particulares y 17 desde sus despachos en el palacio legislativo. Los únicos legisladores que dieron quórum con presencia física en el recinto fueron la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, y los vicepresidentes Martín Lousteau, Maurice Closs y Laura Rodríguez Machado. DESCONTROLADO El dólar blue escalaba a $133 y marcaba así un nuevo máximo histórico, mientras el contado con liquidación recuperó la tendencia alcista y la brecha con el mayorista creció a un 85,6 por ciento. En una rueda en la que se recalentó el billete verde en el circuito financiero informal de la city porteña, el tipo de cambio sumaba de ese modo $6 con relación a la cotización del martes. El dólar bolsa, utilizado en la compra y venta de bonos para adquirir moneda extranjera, saltaba a $121,84, es decir $3,12 más que el día anterior. El contado con liquidación, usado en el mercado para fugar divisas de manera legal, trepaba $4 hasta los $125,41. DENUNCIÓ PRESIONES La jueza federal de San Martín Martina Forns relató que un funcionario cercano al ex ministro de Justicia Germán Garavano la llamó para preguntarle si su marido, que era empleado público, "era socialista" y señaló que "a los 20 días lo echaron". La magistrada apuntó contra Esteban Conte Grand, quien ofició como jefe de Gabinete de la cartera judicial durante la gestión de Cambiemos. "Me empezó a preguntar si mi marido era socialista. Era como sentir que me sacaban la ficha los servicios de Inteligencia", sostuvo la integrante de Justicia Legítima. VIENEN DE AFUERA La AFIP autorizó la importación de cigarrillos hasta el 30 de septiembre próximo, con carácter "excepcional", para hacer frente a la escasez de ese producto que se observa en el mercado local. A través de la Resolución General 4715/2020 publicada en el Boletín Oficial, el organismo consideró que "en ese contexto excepcional, las empresas representativas del sector tabacalero han manifestado a esta Administración Federal inconvenientes en el desarrollo de la manufactura de sus productos". "Como alternativa para no desabastecer al mercado local, las empresas están recurriendo a la importación de cigarrillos, por lo que requieren cantidades inusuales de instrumentos fiscales de control rojo", indicó la AFIP. AL LÍMITE El sistema de salud del área metropolitana de Santiago de Chile está al límite de su capacidad con un 87% de las camas de terapia intensiva ocupadas, mientras que los casos de coronavirus no dejan de ascender a un promedio de 1.600 por día. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo además que "nos hemos acercado al límite" en el uso de camas para casos críticos y de ventiladores debido al brote en el gran Santiago e informó que el viernes próximo llegarán otros 100 aparatos. Chile, que reportó hasta el martes 31.721 contagios y 335 fallecidos, recibió algunos centenares de ventiladores comprados en China, mientras se adecuan las unidades de anestesia como respiradores, dijo el subsecretario de Redes Asistenciales.



Breves: Noticias de Actualidad



