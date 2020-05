La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/may/2020 Campana sigue en la región sanitaria bonaerense más golpeada por la pandemia







Es la V, que en el último Boletín Epidemiológico provincial registraba 638 casos, con una tasa de 18,24 cada 100 mil habitantes. En nuestra ciudad siguen sin detectarse nuevos pacientes. Campana tal vez pueda salir del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en la que está catalogada junto con Zárate, y permitir una mayor reapertura de las actividades restringidas por las cuarentena. Sin embargo, seguirá incluida dentro de la Región Sanitaria V de la provincia de Buenos Aires que, en el último boletín epidemiológico bonaerense, continúa siendo la más castigada por la pandemia de COVID-19. Según el último relevamiento de las autoridades sanitarias provinciales, difundido el 9 de mayo, en la Región V se concentran el 32,3 por ciento de los casos positivos, con 638 pacientes que representan una tasa de contagio de 18,24 cada 100 habitantes. Aparecen más abajo en la lista la Región VII (15,73 contagios cada 100 mil habitantes) y la VI (11,82 cada 100 mil). La tasa de contagios provincial era de 11,26 casos cada 100 mil habitantes. Integran la Región V los municipios de San Martín, San Miguel, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Tigre, Escobar, Pilar, Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz. Pero en cada uno se vive un escenario diferente. Así como en Campana desde el 3 de marzo, fecha en la que se confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina, solo se registraron 7 infecciones, el Municipio de Pilar acumula 79. En Escobar, donde uno de los brotes se registró dentro del Sanatorio San Carlos -conocido por recibir beneficiarios de PAMI de toda la zona-, se cuentan 68 positivos. Por su parte, Zárate, último distrito del corredor norte inserto en la Región Sanitaria V, registra 6 pacientes de COVID-19, mientras que Exaltación de la Cruz, otro municipio de la zona aledaña, solo uno. Tanto Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz hoy no tienen pacientes activos: cinco fallecieron y los otros ocho fueron dados de alta. DATOS DE LA PANDEMIA PROVINCIAL Al día de ayer la Provincia acumulaba 2.156 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 339 son pacientes recuperados y 133 fallecidos. Según informó la Región V en su cuenta oficial de Twitter, el 37,4 por ciento de los casos son por contagio comunitario; el 20,7 por contacto; el 20,2 son trabajadores de salud; el 11 son casos importados; y el 10,7 restante continúa bajo investigación. Del último Boletín Epidemiológico se desprende que la edad mediana de los pacientes es de 42 años, mientras que el grupo comprendido entre 20 y 59 años reúne el 70% de los casos. Asimismo, se observo´ en el grupo de 45 a 59 años un mayor riesgo de fallecimiento en personas con diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardíaca. En personas de 60 años o más no se registraron comorbilidades diferenciales, aunque esa franja etaria es en si´ un factor de riesgo.

Control de tránsito en Pilar, uno de los distritos de la Región V más castigados por la pandemia (Foto: Municipio de Pilar).

Nuevo informe con la situación general del #coronavirus en @BAProvincia al día 12 de mayo. pic.twitter.com/MzDWcsruWm — Region Sanitaria V (@RegSanitariaV) May 12, 2020

