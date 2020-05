La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/may/2020 Motivación:

¿Te preocupan el Dengue y el Coronavirus?

Por Claudio Valerio













Claudio Valerio

Un pequeño grupo de hombres y mujeres estaba atravesando una región difícil en dirección a una ciudad donde ellos pretendían establecerse para un recomienzo de vida. Caminaban porque no tenían animales, único medio de transporte allí para traslado. Por medio de algunas personas por quienes pasaron, supieron que tendrían de sobrepasar una gran montaña antes de llegar al lugar deseado. Estaban preocupados y el asunto era tema de casi todas las charlas del grupo. Entonces encontraron un hombre que estaba viniendo en sentido contrario, o sea que ya había pasado por la montaña que les separaba de la ciudad hacia donde iban. Le preguntaron si el obstáculo era difícil y como lo superó. La respuesta del hombre fue: "Es una montaña como cualquier otra por donde ya pasé"... "Mi secreto para vencer tales obstáculos yo se los paso a ustedes: Yo nunca sobrepaso una montaña antes de llegar a ella". No debemos ponernos ansiosos o preocupados con determinados problema antes que él se presente. No debemos lamentarnos por luchas antes que tengamos de enfrentarlas. No es bueno cuestionar nuestra Fe antes de tener detestarla. En vez de preocuparnos por tales cosas, debemos confiar que nuestra fortaleza de espíritu la que, en cualquier situación, nos dará victoria. Enfrentar enfermedades como el COVID-19 o el Dengue, subir montañas, atravesar ríos, cruzar florestas o falta de dinero, será bien más fácil si nuestra robustez anímica está bien basada.

