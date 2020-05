Efemérides del día de la fecha, 14 de Mayo

DÍA DEL FUTBOLISTA

Establecido por Futbolistas Argentinos Agremiados en el año 1953, en este día se conmemora el "gol imposible" que convirtió Ernesto Grillo en un amistoso contra la selección inglesa ese mismo año. El equipo dirigido por Guillermo Stábile contaba con una poderosa delantera integrada por Carlos Cecconato, Rodolfo Micheli, Osvaldo Cruz, José Lacasia y Grillo, todos jugadores de Independiente que cada domingo se lucían en el campo de juego. El partido disputado en el Monumental comenzó con un gol de Tommy Taylor, no obstante, un pase de Lacasia a Grillo desató unmagnifico gol que dejó boquiabiertos a los ingleses.

Al recibir la pelota Grillo fue imparable, con una gambeta dejó a Wright, Barlow y Barrass en el camino provocando que el desesperado arquero se adelantara; con un ángulo cerrado, el delantero pateó y empató el partido: "los ingleses nos ganaban 1 a 0, se la pedí a Lacasia y me fui. No me acuerdo a cuántos dejé en el camino. Ya estaba en el área y me faltaba ángulo para el remate. Entonces le pegué arriba y la pelota entró entre el hueco que dejó el arquero y el palo". Unos minutos después, Micheli metió un gol y Grillo selló la victoria 3 a 1.

FALLECE FRANK SINATRA

Francis Albert Sinatra nació el 12 de diciembre del año 1915 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fascinado con la voz del cantante Bing Crosby, Sinatra empezó a cantar en la taberna de su padre a los 9 años acompañado por la pianola. A los 20 años audicionó para el programa de talento radial "Major Bowes Amateur Hour" y deslumbró a todos con su voz; en el mismo consiguió el primer puesto junto al trío "Three Flashes", con el cual formó el grupo "Hoboken Four."

Tras pasar por la orquesta de Harry Arden, el cantante se integró en la orquesta del trompetista Harry James y grabó "From the botton of my heart", "Here comes the night", "Melancholy mood" y "My buddy."En el año 1940 pasó a la orquesta de Tommy Dorsey, con quién grabó las exitosas canciones "I´ll never smile again", "Stardust", "Everything happens to me" y "East of the sun", entre otras. Sin embargo, al año siguiente, Sinatra se separó de la orquesta en malos términos. Dos años después, firmó con "Columbia Records" y grabó "Nancy", "How deep is the ocean", "If you are but a dream" y "Begin the Beguine"; por otra parte, debutó en la gran pantalla en la película "Un joven a la aventura." Iniciando su larga carrera como actor en la que se resalta su actuación en las películas "De aquí a la eternidad" (1953), con la cual ganó el Oscar en la categoría "Mejor actor de reparto" y "El hombre del brazo de oro" (1955), con la que ganó el Oscar en la categoría "Mejor Actor."

Entre sus discos se destacan "Ring-A- Ding Ding!" (1961), "I remember Tommy" (1961)"Moonlight Sinatra" (1966), "A man alone" (1969), "My way" (1969), "Watertown" (1970) y "Trilogy" (1980).

Falleció en el año 1998 en California, Estados Unidos.

SE LANZA "HIGH VOLTAGE"

Un día como hoy en el año 1976, "AC/ DC" lanzaba su primer álbum internacional: "High Voltage." El año anterior, la banda australiana había lanzado en su país los discos "High Voltage" y "T.N.T", de los cuales las canciones "She´s got balls", "Little lover", "T.N.T", "Can I sit next to your girl" se incluyeron en el disco internacional. Ese mismo, año la banda consiguió reconocimiento mundial al emprender una gira con "Aerosmith" y "Kiss".