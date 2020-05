Charlando con mi querido amigo Daniel Console director y conductor del Diario Oral del Pescador que va todos los días viernes de 21:00 a 22:00 horas por AM 930 Radio Nativa, le consultaba por el estado de las lagunas en la actualidad y esto me decía: D.C: Te comento el tema de las lagunas, por lo que he podido averiguar hablando con propietarios de lagunas que están en campos privados y aquellas que están en accesos públicos que son de orden municipal, en principio tienen todas muy buen nivel de agua. Las lluvias de los últimos dos meses fue abundante y por eso están todas con muy buen nivel de agua en lo que tiene que ver con alrededor de los 400 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, se las ve muy pobladas de pejerreyes porque aquellos que pasan cerca o tienen una especie de costanera y pasan con el auto, alcanzan a ver los bulos y corridas en el agua lo que marca que el pejerrey está muy activo. Lo que sí hay algunas lagunas como la de Lobos o la de Monte que en los últimos días me enviaron fotos de la gran cantidad de Biguá que hay que están comiendo pejerreyes que andan a flor de agua. Lógicamente al no haber movimiento de gente, no hay pescadores, no andan embarcaciones entonces bueno está el Biguá lamentablemente. Con respecto a la pesca en lagunas por lo que hablé me dijeron que va a ser la última en la que el pescador va a poder acceder, es decir a las lagunas que es donde se encuentra el agua encerrada por un tema también de protocolos en los cuales tiene que haber una vigilancia, un control y el tema de la distancia, donde es muy complicado por supuesto vigilar al pescador por decirlo de alguna manera en una laguna. En lo que a las lagunas privadas me decía Eugenia de la laguna la Salada de Monasterio es como que ellos tendrían que asumir la responsabilidad del tema protocolar para cuidarse de esta pandemia del coronavirus, lo que les implicaría tener que aumentar el personal, incrementando por supuesto sus gastos, sin saber cuánta gente va a concurrir, ni cómo va a llegar a la laguna, es decir cómo se va a trasladar esta gente. Los que están pescando en la costa en el mar están a lo mejor a cien o trescientos metros de la costa, pero en una laguna por ahí tenes que entrar en un campo privado y el campo está a tres kilómetros de la ruta por más que vayas en auto, entonces también es muy difícil que en las lagunas privadas se pueda llegar a pescar, es más entre las lagunas públicas y las privadas, las privadas van a ser las últimas en abrir. En lo que tiene que ver con las de acceso público todo dependerá de la política local, es decir de su correspondiente municipio pero fundamentalmente de la decisión de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por lo que ahí tendría que haber también un seguimiento de los inspectores de fauna, los que también deberían aumentar porque en realidad muchos de los municipios no cuentan con ellos. Por ejemplo en Lobos, hay un solo inspector de fauna, cómo nos explicamos que una sola persona pueda controlar a una cantidad equis de pescadores, desde los de costa, a los embarcados, en realidad toda una problemática. Así es que tanto las lagunas públicas como las privadas, están muy alejadas del resto de las actividades que se puedan llegar a desarrollar en los ríos o en el mar. Con respecto a la factibilidad de la pesca, lamentablemente no, porque en plena temporada el pejerrey es la vedet ahora otoño, invierno y a donde más va el pescador es a la laguna, pero bueno ahí está el problema las lagunas van a ser las últimas en iniciar sus actividades. Si queres ver la nota completa de esta charla ingresa en www.semanariopescador.com o escucha esta noche nuestro programa radial. En nuestro programa televisivo Nº827 de esta semana el amigo y colaborador Oscar Enrique Suarez nos muestra la confección y utilización de un paternóster, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Daniel Console Director y Conductor Diario Oral del Pescador AM 930 Radio Nativa.



Semanario del Pescador:

La situación de las Lagunas

Por Luis María Bruno

