Recomendaciones para el cuidado de las personas con cáncer

Es importante que los pacientes con cáncer sigan las medidas de prevención como quedarse en casa, aplicarse las vacunas contra la gripe y el neumococo y consultar a su médico tratante. "Las personas con cáncer tienen más riesgo de tener una infección por la propia enfermedad o por el tratamiento que reciben, sea radioterapia extensa o quimioterapia, que baja las defensas y hace que tengan mayores probabilidades de tener COVID-19 o desarrollarlo en formas más graves", advirtió la doctora Patricia Gallardo a cargo del Instituto Nacional del Cáncer (INC). Por esta razón, es fundamental seguir todas las medidas de prevención como quedarse en casa, delegar las tareas a personas de confianza que no tengan factores de riesgo; vacunarse contra la gripe y el neumococo y, en lo posible, recurrir a consultas virtuales. "No importa en qué etapa estés, es fundamental que te comuniques con tu médico tratante para poder adecuar y seguir los controles. Recomendamos no suspender los tratamientos a menos que el médico lo indique", aconsejó la doctora Patricia Gallardo a cargo del Instituto Nacional del Cáncer (INC). El INC se encuentra en contacto con los referentes provinciales y las jurisdicciones con el fin de relevar en forma permanente y dinámica la información para poder dar respuesta a las demandas que se vienen presentando para procesos diagnósticos y tratamientos. "Si aparecen síntomas que no tenías -aclaró Gallardo- o una emergencia no relacionada con el nuevo coronavirus, tené la seguridad y la confianza de que podés ir a tu centro asistencial o al hospital donde están todos los protocolos en funcionamiento para que tu atención sea segura". Si en cambio aparecen síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del sentido del olfato y/o del gusto) la indicación es llamar al teléfono indicado por cada jurisdicción. Para consultas o más información se encuentra disponible el teléfono del INC 0800-333-3586 o en la web https://www.argentina.gob.ar/salud/incl.



