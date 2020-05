Recomendaciones para el cuidado de las personas con cáncer

P U B L I C



Es importante que los pacientes con cáncer sigan las medidas de prevención como quedarse en casa, aplicarse las vacunas contra la gripe y el neumococo y consultar a su médico tratante. "Las personas con cáncer tienen más riesgo de tener una infección por la propia enfermedad o por el tratamiento que reciben, sea radioterapia extensa o quimioterapia, que baja las defensas y hace que tengan mayores probabilidades de tener COVID-19 o desarrollarlo en formas más graves", advirtió la doctora Patricia Gallardo a cargo del Instituto Nacional del Cáncer (INC). Por esta razón, es fundamental seguir todas las medidas de prevención como quedarse en casa, delegar las tareas a personas de confianza que no tengan factores de riesgo; vacunarse contra la gripe y el neumococo y, en lo posible, recurrir a consultas virtuales. "No importa en qué etapa estés, es fundamental que te comuniques con tu médico tratante para poder adecuar y seguir los controles. Recomendamos no suspender los tratamientos a menos que el médico lo indique", aconsejó la doctora Patricia Gallardo a cargo del Instituto Nacional del Cáncer (INC). El INC se encuentra en contacto con los referentes provinciales y las jurisdicciones con el fin de relevar en forma permanente y dinámica la información para poder dar respuesta a las demandas que se vienen presentando para procesos diagnósticos y tratamientos. "Si aparecen síntomas que no tenías -aclaró Gallardo- o una emergencia no relacionada con el nuevo coronavirus, tené la seguridad y la confianza de que podés ir a tu centro asistencial o al hospital donde están todos los protocolos en funcionamiento para que tu atención sea segura". Si en cambio aparecen síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del sentido del olfato y/o del gusto) la indicación es llamar al teléfono indicado por cada jurisdicción. Para consultas o más información se encuentra disponible el teléfono del INC 0800-333-3586 o en la web https://www.argentina.gob.ar/salud/incl.



Recomendaciones para el cuidado de las personas con cáncer

