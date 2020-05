"Coco, el cafetero" recibió una gran sorpresa

El intendente Sebastián Abella y el concejal Javier Contreras le entregaron al popular vecino una bicicleta. Se trata del rodado que el mismo "Coco" le había obsequiado a Contreras hace más de 15 años. Este miércoles, en un gesto de gratitud y cariño, la bici volvió. Hace unos días, los vecinos manifestaron su conmoción en las redes sociales luego de que trascendiera que "Coco, el cafetero" había sufrido el robo de su bicicleta. La noticia causó tanto indignación como muestras de afecto y solidaridad para "Coco" ya que es de público conocimiento que ese rodado es su herramienta de trabajo. Ante esta situación, el intendente Sebastián Abella y el concejal Javier Contreras se unieron en una "movida solidaria" y le obsequiaron al vecino otra bicicleta. Lo anecdótico es que no fue cualquier bici sino la misma que el propio Coco le había regalado hace más de 15 años a Contreras. "Coco me la regaló cuando trabajaba en mi comercio. Las bicicletas eran un tema habitual de conversación y él me obsequió una para que restaurara. Lo hice y la guardé durante mucho tiempo como una reliquia. Hasta que finalmente, cumplió su propósito y regresó a él", comentó Contreras tras la entrega. Junto a él, "Coco" asintió con sus gestos cada detalle de esta historia. Su sonrisa como "marca registrada" y la emoción que lo acompañó lograron que el momento fuese "para el recuerdo". Finalmente, el intendente Sebastián Abella también expresó su alegría durante el encuentro y aseguró que "esta es una historia muy linda sobre todo sabiendo lo que significa tanto él como su trabajo para todos los campanenses". "Coco tiene un compromiso admirable con el trabajo y nos acompaña en cada evento. Él siempre está dispuesto a compartir su alegría. Por eso, nos alegra saber que podrá continuar ‘ganándose el mango’ como siempre lo hizo", cerró Abella.

Luego que La Auténtica Defensa publicara el robo sufrido al popular comerciante, el intendente Sebastián Abella y el concejal Javier Contreras le entregaron una bicicleta.





El intendente Abella, el concejal Contreras junto a "coco" el cafetero



"Coco, el cafetero" recibió una gran sorpresa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar