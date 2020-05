Volvieron las fotomultas a la Panamericana

Con la nueva etapa del aislamiento obligatorio y las excepciones (aunque el AMBA sigue en fase 3), han regresado las fotomultas en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la autopista Panamericana. Así lo acordaron la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, buscando intensificar la fiscalización de la velocidad máxima en los Accesos Norte y Oeste. De acuerdo a un comunicado de la ANSV emitido en las últimas horas, la decisión fue tomada "a partir del aumento de la circulación de vehículos por la flexibilización del aislamiento obligatorio". Los controles se realizarán a través de radares móviles y se verificará que se respete el límite permitido (130 km/h en Panamericana y en Oeste). También, se pondrán en operación los 10 cinemómetros fijos instalados en los puentes de las autopistas y se prevé la instalación de nuevos equipos. Finalmente, se espera que en breve se inicie la radarización en las rutas nacionales de diferentes provincias como Río Negro, Corrientes, Salta y Santa Fe, entre otras. Explicación Desde la ANSV se informó que "al analizar la siniestralidad vial en las autopistas durante marzo, abril y mayo, se observó una caída significativa al comienzo del aislamiento desde el 20 de marzo, donde se redujo un 90% la cantidad de incidentes". Pero durante los últimos días de abril y primera semana de mayo la siniestralidad "comenzó a crecer, junto con el aumento de la circulación". Respecto del mismo período del año pasado, el descenso es del 75%. "Notamos este ascenso y sabemos que el exceso de velocidad es el principal factor de riesgo vial -remarcó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano-. No podemos permitir que las camas de terapia que están disponibles para atender la emergencia por la pandemia se ocupen con heridos por siniestros viales evitables". Sobre esto, agregó que "bajar la velocidad es una forma simple y efectiva de cuidarnos y por eso vamos a controlar en conjunto con el gobierno provincial y los municipios. Estamos todos unidos por la seguridad vial, algo que no pasó en la gestión anterior en la que, pese a ser todos del mismo partido, no pudieron ponerse de acuerdo en algo tan elemental como fiscalizar la velocidad en las autopistas". En la actualidad, la multa por exceso de velocidad va de 150 a 1000 UF, de acuerdo con la normativa provincial. La UF (unidad fija) está en $63,09. El valor inicial del pago voluntario, con un descuento del 50%, es de $4.731,75. Fuente: noticias106.com



Volvieron las fotomultas a la Panamericana

