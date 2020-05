Acindar negó que quiera trasladar la mitad de su planta a Brasil

Así había trascendido en un principio desde Villa Constitución, donde posee un centro industrial con 1.800 empleados. Sin embargo, directivos reconocieron que por las condiciones económicas argentinas, la cuota de exportación podría ser absorbida por otra unidad de negocios en el exterior. Acindar dejó en claro que no analiza desinvertir en la Argentina. La gerencia de la siderúrgica desestimó versiones que circularon con fuerza en los últimos días, respecto a la existencia de un plan para mudar el 50% de su planta a Brasil. Tales versiones comenzaron a fines de la semana pasada cuando el intendente de Villa Constitución (ciudad que alberga la principal planta de Acindar), Jorge Berti, dijo a la prensa que había mantenido una comunicación telefónica con el CEO de la compañía, Marcelo Marino, quien le había transmitido "que es una decisión casi tomada bajar 50% de las prestaciones en Villa Constitución, y que el otro 50% lo van a llevar a otro lugar". Tales declaraciones -que fueron reproducidas por parte de la prensa local como una mudanza de parte de la planta al país vecino- no tardaron en repercutir en la localidad, cuyo entramado productivo depende en buena medida de la suerte de Acindar. En vistas del malentendido, fuentes gerenciales explicaron que "no hay una decisión de desinversión" y que "ni siquiera es factible mudar parte de la planta". Lo que sí sucede es que parte de la cuota de exportación que hoy se realiza desde la Argentina, puede ser absorbida por otra unidad de negocios de Arcelor Mittal en otro país con mejores condiciones de competitividad. "El grupo tiene una oficina centralizada que recibe los pedidos de los clientes y los deriva a subsidiarias regionales, las cuales, estudian si pueden abastecer el producto a costos competitivos", apuntaron. Y ahondaron: "En el contexto actual, con los problemas que tiene Argentina y los nuestros particulares, es complejo conseguir la eficiencia que demandan los mercados internacionales. Por eso, es factible que parte de nuestra cuota de exportación la pueda absorber otra unidad del negocio del grupo, que podría ser Brasil". De los 2.700 empleados directos que Acindar tiene en el país, 1.800 trabajan el planta de Villa Constitución.



Acindar negó que quiera trasladar la mitad de su planta a Brasil

