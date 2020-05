Efemérides del día de la fecha, 15 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 47/237 en el año 1993, en este día se pretende crear conciencia acerca del papel fundamental que desempeñan las familias en la educación de los hijos y recordar la importancia de las mismas por ser unidades básicas de la sociedad:"nos da la oportunidad de reconocer, identificar y analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan su desenvolvimiento y evolución."El tema de este año es "Familias en desarrollo: Copenhague y Beijing + 25" y conmemora el 25 aniversario de la Declaración de Copenhague y la Plataforma de Beijing. El brote de COVID-19 alrededor del mundo evidenció la importancia de invertir en políticas sociales que protejan a las familias más vulnerables: "en tiempos de agitación económica, la pobreza se agudiza. Con la incertidumbre, el estrés aumenta, lo que a menudo resulta en una violencia creciente contra las mujeres y las niñas y los niños. Por este motivo, es imperativo que demos el mayor apoyo a las familias vulnerables, a aquellos que han perdido sus ingresos, a los que habitan en viviendas inadecuadas, a los que tienen niños pequeños, personas mayores o personas con discapacidad a su cargo". ÚLTIMO RECITAL DE GUSTAVO CERATI A punto de finalizar el año 2009, Gustavo Cerati lanzó su quinto álbum solista, "Fuerza Natural", desconociendo que sería el último. El disco, cuyas canciones más destacadas fueron "Déjà vu", "Magia" y "Rapto", fue definido por el cantante como "más solitario que ´Ahí vamos´ (2006), más celebratorio y asimismo con una alta dosis de alarma ante los fenómenos naturales […] No tiene un mensaje ecológico, pero habla justamente de las fuerzas naturales internas y externas, las invisibles y las cotidianas." A los pocos días de su lanzamiento, la "Gira Fuerza Natural" inició en México una serie de recitales que fascinaron a los fans de Chile, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Colombia, Venezuela y, por supuesto, Argentina. Sin embargo, la gira finalizó repentinamente en el año 2010 cuando el cantante sufrió un ACV. Su último concierto fue en el Campus de la Universidad de Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, donde cantó "Trátame suavemente", "He visto a Lucy", "Fuerza Natural", "Artefacto", "Crimen" y "Sal", entre otras. Cerró el recital con "Lago en el cielo", canción de "Ahí vamos", la cual presentó diciendo: "ahí va un regalo... no mío, sino de la naturaleza, o de lo que sea. Un lago en el cielo para todos... acá que estamos bien alto, gracias Caracas." Al finalizar la presentación fue internado de urgencia en la Clínica Trinidad, donde se confirmó que había sufrido un ACV. Después de 3 semanas en Venezuela, regresó al país y fue internado en el Fleni y, posteriormente, en la Clínica ANCLA. Tras 4 años en coma, Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre del año 2014. SE ABRE EL PRIMER "MCDONALD´S" Un día como hoy en el año 1940, los hermanos Dick y Mac McDonald abrieron el primer "McDonald´s" en California, Estados Unidos. Previamente, habían abierto un pequeño puesto de "hot dogs" que no tuvo éxito lo que los empujó a abrir un nuevo restaurante con 20 platos para degustar, no obstante, el más exitoso fue la hamburguesa. Por lo que, en el año 1948, cerraron el local 3 meses y reorganizaron su negocio que cuando reabrió se dedicó exclusivamente a la venta de hamburguesas, papas fritas y batidos.

Efemérides del día de la fecha, 15 de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar