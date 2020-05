P U B L I C



El objetivo es permitir la extensión de los vínculos que vencen el 30 de junio, ante la posibilidad de jugar el algún momento del segundo semestre. La medida también establece la prolongación de los préstamos. Y, además, se abrió la chance de jugar en enero, durante el receso de verano, en caso de ser necesario. La inédita situación que está atravesando el fútbol argentino a raíz de la pandemia por coronavirus, que llevó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a suspender la temporada 2019/20, también generó que se tomen otras medidas excepcionales. Y en ese ámbito queda enmarcado el acuerdo al que arribó ayer la AFA con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para permitir que los clubes puedan extender los contratos de sus jugadores por seis meses hasta fin de año. El acuerdo, celebrado ayer en el Día del Futbolista y del Dirigente Deportivo, fue rubricado por Claudio Tapia, Presidente de AFA, y por Sergio Marchi, Secretario General de FAA. Y su objetivo es brindarles mayores oportunidades a aquellos futbolistas cuyos contratos vencen el próximo 30 de junio. Por ello, esta posibilidad de firmar vínculos de seis meses sólo será válida para el período que va del 1º de julio al 31 de diciembre. "La situación descripta, motivada por la pandemia de COVID-19, sumado al cambio de calendario de los torneos para las próximas temporadas, justifican la adopción de esta modalidad contractual excepcional, que redunda en beneficios de ambas partes de la relación laboral", explica el documento, que resalta la posibilidad de mantener "las fuentes de trabajo de un gran número de futbolistas, cuyos contratos tienen como fecha de finalización el 30 de junio de 2020". Igualmente, la disposición no es obligatoria y será potestad de los clubes y jugadores acordar las extensiones por el plazo excepcional si así lo desean. Esta medida también alcanza a los futbolistas que están en condición de préstamo y, en esos casos particulares, la extensión del préstamo será considerada, justamente, como una prolongación del mismo y no como uno nuevo. Esto no es una simple aclaración, dado que luego del segundo préstamo, el club está obligado a comprar al jugador para que éste continúe en la institución (no existe la posibilidad de tres préstamos consecutivos). El acuerdo firmado entre AFA y FAA, en su segunda cláusula, también contempla la chance de que se puedan jugar partidos en enero de 2021, en pleno receso de verano, algo a lo que Agremiados siempre se opuso: "En caso de ser necesario para terminar las competencias futbolísticas que puedan desarrollarse en la segunda mitad del año 2020, se habilitará el receso veraniego, a fin de que se disputen las eventuales fechas pendientes", marca el texto.

Fútbol Argentino:

La AFA y Agremiados acordaron renovar contratos por seis meses de manera excepcional

