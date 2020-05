Más de "Locales - Deportes" en Edición del viernes, 15/may/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del viernes, 15/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Automovilismo:

Era un recién nacido cuando, en la primera temporada de esta propuesta, su padre Darío se consagró subcampeón. Hoy, 20 años después y tras pasar por el TC Regional, el joven zarateño busca volver a instalar el apellido entre los protagonistas: "Sé que mi viejo hizo historia en esta categoría, pero ahora llegó el momento de realizar la mía". Este obligado receso da lugar a que se pueda tener un contacto diferente con los protagonistas de las diferentes categorías del automovilismo zonal y nacional. Y uno de los jóvenes que viene creciendo con fuerza y que con el transcurrir de las carreras va mostrando su potencial es el zarateño Nicolás Laccette, quien el año pasado fue protagonista del TC Regional y este 2020 pasó al Turismo 4000 Argentino, una de las categorías en las que se destacó su padre Darío. -¿Creés que esto lo fuiste heredando de tu padre? -Puede ser. Yo quería correr y de a poco ir avanzando. Lograrlo era el objetivo, pero también tengo mucho camino por recorrer. Seguro que papá tuvo que ver y el me facilitó esta posibilidad para algo que a ambos nos gusta mucho. En realidad, a toda la familia: no te olvides que mi abuelo Miguel corrió en su momento y mi tío Walter también. -¿Pensabas correr en el Turismo 4000 Argentino cuando arrancaste? -Yo quería correr, como te decía recién, y en casa me fueron aconsejando que en esto hay que ir de a poco. Quizás eso provocó que arrancara en los chasis del TC Regional, donde estuvimos haciendo mis primeras armas con los seis cilindros y empezar a manejar una potencia que en verdad desconocía. Y resultó estar dentro de los parámetros normales como para pensar en algún momento provocar algún cambio de categoría. -¿Y después llega tu paso a la GTB del Regional? -Claro, decidimos cambiar y también fue interesante el manejo del Ford en esta categoría, donde tuve diferentes resultados. Pero esa experiencia es la que uno va incorporando y también tomás referencias de cómo llevarlo al auto en plena competencia. -El Turismo 4000 es una categoría con historia para los Laccette. -Cuando el Turismo 4000 Argentino inició sus actividades en el año 2000 yo tenía apenas tres meses de vida y, en esa temporada, papá salió subcampeón. Veinte años después le doy continuidad deportiva a lo que inició mi viejo. Hoy, el protagonista soy yo con el Ford. De esta manera continuamos el legado deportivo de los Laccette. Ahora, como verás, estoy transitando el período de adaptación que me está exigiendo esta propuesta nueva para mí. La proyección a futuro es interesante y me siento muy contento y motivado. Además, mi tío Walter es una cuestión a revisar en la familia -¿Por qué? -Ja,ja… Está más metido que yo, es un capo, siempre dispuesto para todo. Te mete una motivación increíble, no te permite bajar los brazos nunca. Creo que hasta al auto le habla. Es un fenómeno. -¿Y cómo definís esta llegada a la categoría? -Tuve experiencias muy positivas en las dos primeras carreras del campeonato. Conocí el auto en Concepción del Uruguay, dado que en una prueba previa a la carrera que hicimos en La Plata, por distintos motivos no pude girar una vuelta rápida. Ya en Concepción del Uruguay, una pequeña tendencia de ida de trompa nos complicó un poco, pero el auto en líneas generales funcionó muy bien en aquella ocasión. Con el pasar de las vueltas, el rendimiento del auto decayó y tuve problemas en los frenos. -Siempre se dice que las comparaciones son odiosas, pero ¿qué podés aportar al respecto? -Al momento de comparar con mis anteriores experiencias encontré en el Turismo 4000 Argentino una categoría con autos de mucha potencia y ninguna carga aerodinámica, por lo que son autos muy difíciles de manejar y, por ende, más atractivos. -¿Y en La Plata cómo fue? -En La Plata tuve mi segunda experiencia y algunos inconvenientes en la suspensión nos complicaron todo el fin de semana, no logrando funcionar como queríamos. No podía manejar el auto como yo quería, pero entiendo que son situaciones típicas de estas primeras experiencias. Ahora estamos esperando a saber cómo sigue la cuarentena y esperando por la reanudación de las carreras. Aunque lo más importante por estos días es cuidarnos entre todos y respetar las medidas. -Tener el apellido Laccette, ¿genera presión o abre puertas? -Esto ya lo dije cuando me lo preguntan y uno siente las dos cosas: a papá lo conocen mucho, fue un referente del 4000 en su momento, corrió en el TC Pista donde también gano y siempre vienen a preguntar al box si soy su hijo. En un punto está bueno, pero, por otro lado, todos te miran para ver cómo manejas, cómo llevas el auto y puede parecer una presión, aunque la verdad es que cuando el semáforo pasa de rojo a verde te olvidas de todo. Sé que en esta categoría mi viejo hizo historia, pero ahora llegó el momento de realizar la mía y lo digo con humildad, que no se malinterprete, porque como todos uno busca realizar su propio camino. -¿Te sorprendió que ganara el Torino en la primera del año? -Germán (Pietranera) es un gran piloto y ahora tendrá lo que resta del calendario para demostrar si el auto sigue tan competitivo como en el comienzo. Igual creo que hay diez autos para pelear arriba. Vamos a tratar de ser parte de ese grupo. -¿A quién se agradece en el final de la nota? -A los auspiciantes que me acompañan, a todo mi equipo y a mi familia por todo el esfuerzo que hacen para que esté en pista.





