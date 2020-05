Hartos de la inseguridad, vecinos del barrio Lubo salieron a la calle a reclamar

Fueron los habitantes de las viviendas aledañas a la esquina de Giobellini y La Pampa. Reclaman mayor presencia policial. Vecinos del barrio Lubo, hartos del accionar de los delincuentes, se reunieron en la esquina de Giobellini y La Pampa para reclamar un mayor compromiso por parte de las autoridades policiales. Es que en esa zona de la ciudad, y según los vecinos que se juntaron ayer, se registraron más de una docena de hechos delictivos en las últimas dos semanas, varios incluso en vivienda contiguas. "Mi pieza da a la galería. Él saltó por el tapial, bajó, abrió una puerta balcón que tenemos, abrió la ventana y se metió a la pieza, con mi mamá y yo adentro. Bajó una caja de zapatillas arriba de un placard, se las puso, me agarró la billetera, me sacó la plata y se fue por el mismo lugar. Antes, hizo caca", contó una de las manifestantes a La Auténtica Defensa. La defecación en el escenario del robo parece ser una marca registrada de estos delincuentes. "A la mujer de al lado también le hicieron. Se ve que les da nervios", sostuvo la mujer que charló con este medio. Los malvivientes además acostumbran a arruinar tapizados grabando un siete a hoja de cuchilla. Para los vecinos, estos comportamientos revelan que los delincuentes tienen tiempo suficiente para lograr su cometidos. Por eso, también pueden pegarle patadas a las puertas hasta tirarlas abajo o incluso hacer tareas de inteligencia para elegir la mejor hora de un atraco, aunque -repiten- los robos suceden en cualquier momento del día. Los habitantes de este sector del Lubo creen que el escaso patrullaje policial facilita ese accionar. Algo de razón parecen tener, si ayer hasta el comisario Alberto Utrera, titular de la Comisaría Primera de Campana, debió llamar al patrullero de la Zona 5 para saber por qué no había aparecido en la hora y media que él llevaba en Giobellini y La Pampa. Cuando el móvil arribó, se supo que estaba prestando apoyo durante una confrontación en San Felipe. Los pedidos que se escucharon este viernes fueron una mayor presencia policial y la instalación de cámaras de videovigilancia. Utrera señaló que esas no son competencias suyas, pero se comprometió a llevarlas ante las autoridades municipales. Lo que sí les pidió a los vecinos es la radicación de las denuncias, para que la Policía cuente con instrumentos legales para realizar eventuales detenciones. A principios de enero, vecinos de los barrios La Esperanza y La Argentina habían manifestado su malestar por los constantes hechos delictivos en la zona. Y este jueves La Auténtica Defensa contó la historia de una mujer que vive a 100 metros del Destacamento Policial del Lubo y cuya vivienda fue asaltada seis veces en menos de un año. Ahora les tocó a los vecinos al otro extremo de la zona salir a evidenciar que la inseguridad no es una sensación.

EL COMISARIO ALBERTO UTRERA, TITULAR DE LA COMISARÍA PRIMERA DE CAMPANA, ESCUCHÓ EL RECLAMO DE LOS VECINOS.





LOS HABITANTES DE ESTE SECTOR DEL LUBO CREEN QUE EL ESCASO PATRULLAJE POLICIAL FACILITA ESE ACCIONAR.





VECINOS DEL BARRIO LUBO SE REUNIERON EN LA ESQUINA DE GIOBELLINI Y LA PAMPA PARA RECLAMAR MAYOR SEGURIDAD.



Hartos de la inseguridad, vecinos del barrio Lubo salieron a la calle a reclamar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar