Sin novedades en la fábrica de ladrillos Cerro Negro

Se trata de la ex "La Cormela", de Ameghino y 6 de Julio. Los trabajadores continúan manifestándose a diario en el portón de ingreso, reclamando por sus haberes. Días antes de declarada la pandemia, la empresa informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que había aumentado sus volúmenes de producción. Desde el martes pasado, unos 60 trabajadores de la empresa Canteras Cerro Negro se reúnen a diario frente al portón de entrada de la empresa ladrillera que se encuentra en Ameghino y 6 de Julio para visibilizar su protesta frente a la falta de pago de sus haberes. Se trata de la ex La Cormela, que fuera absorbida por la firma que también cuenta con plantas industriales en Olavarría, Pacheco y Córdoba, ofreciendo al mercado de la construcción ladrillos, tejas, vidrios y revestimientos para pisos y paredes de porcelanatos, porcelánicos y cerámicos. Los trabajadores del gremio Ceramista y de la rama Corralón de Camioneros, reclamaban por salarios caídos desde que comenzó la cuarentena, dado que sólo cobraron la primera quincena de marzo, y luego un adelanto de $12 mil. Sin mayores novedades, el lunes hubo una audiencia "virtual" con el Ministerio de Trabajo durante la cual Cerro Negro fue intimada a regularizar la situación, al tiempo que este próximo miércoles tendría lugar una nueva audiencia. Sin embargo, fuentes seguras adelantaron a La Auténtica Defensa que tanto las plantas de Córdoba y Olavarría estaban en actividad, por lo cual era posible que este lunes se iniciaría una medida de fuerza: "No está definido todavía, pero es muy probable que nos plantemos en la puerta de esas dos plantas y no los dejemos despachar". 1000 MILLONES Canteras Cerro Negro es manejada por Sociedad Comercial del Plata (SCP), holding que obtuvo en 2019 una ganancia de $1.059 millones, según lo informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La prosperidad del holding no cesó ni en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio: es una de las pocas que muestran comportamientos más que positivos en la bolsa de valores. En recientes declaraciones periodísticas su dueño, el empresario Ignacio Noel (hijo de Martín, ex presidente de Boca Jrs. en los años ‘80s) señaló que en plena cuarentena y crisis económica, su alimenticia Morixe incrementó en hasta un %570 sus ventas; además de haber ganado una licitación del Ministerio de Desarrollo Social para la compra de alimentos. Además, en un informe previo a la cuarentena que fue presentado ante la Comisión Nacional de Valores, el holding Comercial del Plata señalaba que Canteras Cerro Negro había aumentado sus volúmenes de producción, "a pesar de la crisis que atraviesa la industria de la construcción, y se evidencia una mejora en los resultados operativos debido a la mejora en la eficiencia de sus operaciones en las plantas productivas y al fuerte reposicionamiento de sus productos". Sin embargo, la firma decidió unilateralmente recortar los salarios de los trabajadores de Cerro Negro en marzo y sólo abonó el 70% del total, mientras que en abril depositó apenas $4 mil en cada cuenta, supuestamente a la espera de la ayuda Estatal. El holding Sociedad Comercial del Plata, también es dueño de Parque de la Costa, la destilería Dapsa, de Ferroexpreso Pampeano, y de Omega Grains; además de tener una participación en el Casino del Tigre y en Compañía General de Combustibles.

Sin novedades en la fábrica de ladrillos Cerro Negro

