Fue ayer en el complejo Petrolero. Como no daba señales de vida, llamaron a la policía. Sólo se había desmayado. Ayer al caer la tarde un operativo tuvo lugar en el complejo Petrolero donde se convocaron Comando Patrulla Campana, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, y SAME. Según se trascendió entre los vecinos, fue para rescatar a un vecino mayor quien vive solo en uno de los departamentos y le aquejan varias enfermedades crónicas, entre ellas la pérdida de memoria. Aparentemente, habría sufrido un desmayo luego de una caminata y como no daba señales de vida, se decidió llamar a los servidores públicos. Finalmente, fueron los Bomberos Voluntarios quienes bajando desde la terraza, lograron ingresar por una de las ventanas, y lo encontraron desmayado contra la puerta de acceso al departamento que se encuentra en el tercer piso. Una vez que se logró incorporarlo, personal de SAME comprobó que se encontraba en buenas condiciones y se dio aviso a sus familiares.

El abuelo sólo había experimentado un desmayo.



Adulto mayor es rescatado en su departamento

