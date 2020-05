Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del sábado, 16/may/2020. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del sábado, 16/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad

Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad









CORONAVIRUS: BRASIL Brasil registró ayer 824 nuevos muertos por coronavirus, con lo que el total ascendió a 14.817, mientras que la cantidad de contagiados totales llegó a 218.223 (se sumaron 15.305). Las cifras confirman que el vecino país podría estar llegando al pico de la curva de casos, en momentos en que vive una verdadera tormenta política tras la renuncia del segundo ministro de Salud en menos de un mes, por discrepancias con el presidente Jair Bolsonaro vinculadas al manejo de la pandemia. TRUMP, OPTIMISTA El presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró que espera tener una vacuna contra el Covid-19 para final de año o "quizás antes" y para alcanzar ese objetivo se puso en marcha el "operativo Warp Speed". El mandatario brindó este viernes una conferencia de prensa en la Casa Blanca y afirmó: "Estamos buscando tenerla para el final de año, quizás antes. Nos está yendo muy bien". Estados Unidos encabeza la lista de países más afectados por la pandemia, con casi 86.000 muertos y 1.416.528 contagios. EL DÓLAR El dólar blue operó ayer a $138, en línea con el cierre del día anterior, con lo que se mantuvo en un rango histórico y acumuló un aumento de $16 durante la semana. El billete en el circuito financiero informal llegó este viernes a tocar los $139, pero luego retrocedió y la cotización se mantuvo en el mismo nivel que la jornada pasada. La suba semanal se da ante una creciente incertidumbre respecto de la definición de la deuda argentina y una profundización de los controles en las operaciones bursátiles mediante las cuales se puede obtener divisas. La fuerte presión sobre el dólar en el segmento informal se reflejó en un nivel récord y una sostenida tendencia al alza en las últimas ruedas. En el sector mayorista, el tipo de cambio finalizó a $67,73 y sumó nueve centavos respecto del jueves, mientras que a lo largo de la semana acumuló un avance de 46 centavos. Y el volumen negociado en el segmento de contado creció levemente y llegó a US$ 168,870 millones. "DIALOGO POSITIVO" El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo ayer que hay "un diálogo positivo con los bonistas" y, si bien destacó que es "flexible respecto de las distintas combinaciones de parámetros" de la propuesta, aclaró que hasta el momento sólo recibió tres contraofertas de los acreedores. En medio de las negociaciones, el funcionario afirmó: "Continuaremos trabajando en el frente de la deuda hasta que lleguemos a un resultado". Y aclaró: "Hasta ahora, sólo hemos recibido una contrapropuesta que no se alineó con el principio de restaurar la sostenibilidad de la deuda". MURIÓ SERGIO DENIS El cantante Sergio Denis falleció ayer, a los 71 años de edad, luego de estar internado durante 14 meses a raíz de un accidente sufrido durante un show en un teatro de la provincia de Tucumán. En el último tiempo se encontraba en la clínica de rehabilitación Alcla. "Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad", escribió el hijo de Sergio Denis, Federico Hoffmann, en la red social Twitter.



Breves: Noticias de Actualidad



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar