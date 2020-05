Instalaron el primer túnel sanitario a base de Ozono que funciona en Campana

Fue en el geriátrico Fénix, y a diferencia de equipos similares que trabajan mediante una desinfección líquida, el "ozonizador" tiene la capacidad de eliminar el 99,9% de los microrganismos en pocos segundos, sin perjuicio de los usuarios. Concejales del Frente de Todos-PJ junto a integrantes de la ONG Creando Nexos, dialogaron con las autoridades y trabajadores del lugar. El primer túnel sanitario en base a ozono de todos los hogares para adultos mayores de la Provincia, fue instalado y ya se encuentra funcionando en Campana. El equipo fue adquirido por el geriátrico Fénix, en el marco de las medidas preventivas adoptadas ante el avance de la Pandemia de Coronavirus. Se trata de un costoso equipamiento, que a diferencia de otros similares que trabajan con líquido sanitizante (cuya proporción puede ser dañina y ocasionar reacciones en el cuerpo), realiza la tarea de desinfección en base a ozono, sin ser perjudicial para personas, plantas o animales. Se trata de máquinas especializadas en crear átomos de oxigeno enriquecido que destruyen gérmenes, virus y bacterias, entre otros microorganismos, bastando para ello exactamente 20 segundos de exposición, por persona, en el túnel. La responsable del establecimiento, Ivana Español, recibió a la presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, Sol Calle, y a la Concejal e integrante de la Asociación Civil Creando Nexos, Romina Carrizo, quienes además se interiorizaron de las actividades que se desarrollan en el lugar, y dialogaron con los trabajadores. "Es una herramienta con capacidad de eliminar el 99,9% de los microrganismos, quedando además las toxinas destruidas. Por eso queremos destacar el esfuerzo que han puesto en la protección y el cuidado de los adultos mayores que aquí se alojan, pero también de las y los trabajadores. Y también de los familiares de los residentes, quienes por el momento no pueden realizar visitas, pero que a futuro seguramente podrán tomar contacto con sus seres queridos de manera mucho más segura" sostuvo la Concejal Carrizo. Desde la organización que integra, Creando Nexos, aseguró que "es un orgullo poder auspiciar esta iniciativa. Nos permite seguir impulsando y acompañando nuevos proyectos que fomenten la inclusión y la solidaridad, dos grandes pilares de nuestra institución". El establecimiento, situado en calle Castelli 417, hospeda a unos 40 residentes. Además de instalarse este túnel, se ubicó posteriormente un triage sanitario donde se pueda evaluar el estado de salud de quienes lo atraviesen, en busca de posibles síntomas como fiebre. También, se desarrollan distintos procedimientos para optimizar el cuidado de la higiene, como el lavado de manos. Por su parte, la titular del bloque, Sol Calle, destacó la obra "que intenta proteger a la población más vulnerable frente a la pandemia. Debemos tener claro que pese a que en la actualidad no tenemos casos confirmados de COVID-19 en Campana, nuestra Ciudad está muy cerca de algunos lugares donde los contagios se multiplican". Y concluyó: "Sabemos que no existen métodos cien por cierto efectivos, y que lo mejor siempre es cuidar el aislamiento social y quedarse en casa. Pero ante este tipo de situaciones, la sumatoria de estas acciones reducirá las posibilidades de contagio. Este túnel es el primero de la Ciudad y el primero en la Provincia en este tipo de establecimientos. Esperamos que no sea el último, y así también como desde lo privado se ha pensado en la vida de las personas como una prioridad, también desde lo público se pueda concretar en sectores sensibles a esta pandemia".







Instalaron el primer túnel sanitario a base de Ozono que funciona en Campana

