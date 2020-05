Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PISO RESBALOSO "Capilla del Señor y Rawson pérdida de agua y verdín. Ayer una señora se resbaló y se dió un golpe tremendo", cuenta Julio. LAGUNA PROPIA "Maipu entre Belgrano y Moreno. Tenemos una pérdida de agua en la puerta de nuestra casa desde octubre del año pasado y ya la cantidad de agua que pierde es mucha. Hicimos todos los reclamos a CEMAV, ABSA y Municipalidad y aun no hay respuesta" escribe Facundo. LIMPIEZA CERO "Nicolás Barletta y Viale. Pago la Tasa de Barrido y Limpieza en tiempo y forma y así está la situación sobre la puerta de mi casa", muestra Alfredo.





#QuejaVecinal pavimento roto y chapón suelto en la esquina de Giobellini y La Pampa, barrio Lubo, Sorprende a los conductores con los golpes que dañan los vehículos, ruidos que despiertan a los vecinos. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/zkOV3Q40fW — Daniel Trila (@dantrila) May 15, 2020 #Dato ayer a la tarde se observaba una columna de humo negro contaminante en el campo Facera entre Lubo y La Josefa, estaban quemando cubiertas. El año pasado la Secretaría de Medio Ambiente de #Campana informó que hay un plan de recuperación de cubiertas. #TomemosConciencia pic.twitter.com/kBTLUfVb3w — Daniel Trila (@dantrila) May 15, 2020

16 de Mayo de 2020:

Quejas Vecinales

