El Frente Grande resalta el apoyo de Kiciloff a Campana

"Los dichos de Abella calificando de mezquina a la ayuda de Provincia a Campana no se ajustan a la verdad" dice Parravicini, quién asegura que los aportes de Provincia para Campana superaron los $37 millones. Gustavo Parravicini del Frente Grande de Campana (integrante del Frente de Todos) aseguró que "durante el periodo de cuarentena, la Provincia, desde el plano educativo y en el orden local, aportó mas de $18 millones destinados a reforzar el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Además se entregaron 6 mil cuadernillos para garantizar la continuidad pedagógica de niños y niñas. Desde el punto de vista económico, se postergó el vencimiento de impuesto inmobiliario urbano y el pago de Ingresos Brutos durante este periodo de emergencia, y se creó el Fondo Especial por $8.000 millones y habrá otros $1.000 millones de asistencia directa a todos los municipios, con una cuota parte para nuestro". "Por otro lado cerca de 10.000 personas /familias de nuestra ciudad están siendo asistidas por el programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por lo tanto son cerca de $ 100 millones que entran a Campana a través de sus ciudadanos" agregó, y dijo que es necesario que la opinión pública esté al tanto que "la enorme batería de medidas dictadas por el gobierno nacional tiene su correlato de impacto en Campana: Se otorgó la tarjeta alimentaria y se prohibieron los despidos, suspensión de aumentos de tarifas y de cortes de servicios por el no pago de las boletas, ampliación del programa Repro en el cual el Estado cubre parte del salario de empresas en crisis, disminución y postergación de las cargas patronales, el plan ATP (Asistencia de emergencias al Trabajo y la Producción), aumento del monto del seguro de desempleo, créditos subsidiados a pymes al 24 por ciento anual, ampliación de la cobertura social y previsional (bonos a jubilados y AUH, el Ingreso Familiar de Emergencia), créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, y el Estado haciéndose cargo del 50 por ciento del salario (con un máximo de 33.500 pesos) de los trabajadores privados en relación de dependencia" expresó el dirigente. Además Parravicini destaco que "el paquete de cobertura social, laboral y económica es de dimensión y magnitud muy importante para que la pandemia, que tiene un elevado costo personal y familiar por el confinamiento, no genere más angustia por la incertidumbre acerca de cuál será el flujo mensual de ingresos en los hogares y en las empresas. El Gobierno Nacional armó un paquete de asistencia económica de 5,6 por ciento del PIB entre los meses de abril y junio para combatir los efectos del coronavirus. El monto estimado entre gasto fiscal y facilidades financieras alcanza los 1,7 billones de pesos". Para concluir, dijo que "el Gobierno Provincial con fecha 8 de mayo dictó la Resolución 2020-231, por la cual se asignan $ 4000 millones a los municipios de la provincia y de ese fondo a Campana le tocan un poco mas de $37 Millones, no reembolsables, en carácter de subsidio. Por todo esto es que afirmamos que los dichos de Abella calificando de mezquina a la ayuda de Provincia a Campana no son ciertas y dan vergüenza ajena" concluyó el referente del Frente Grande.



El Frente Grande resalta el apoyo de Kiciloff a Campana

