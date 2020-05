La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/may/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

La Estrella, brillo, armonía, creatividad, elegancia. La oportunidad de sentir un verdadero amor, la profundidad que los humanos buscamos. DÍA 295 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 15 DALÍ, 1ERO DE LA TERCERA HEPTADA (AZUL) DE LA LUNA 11, ESPECTRAL. Kin 48 - Estrella 9 guiada por la Semilla El Tono 9 es la identificación de nuestros pensamientos. La toma de decisiones, es tener la certeza que los proyectos e ideas pensadas van a hacerse, a concretarse. Son las creencias y las ideologías trasmitidas por nuestros padres y como estas nos marcan. Un día nueve, podemos estar muy mentales y dinámicos en nuestro accionar, pero ojo! a no obsesionarse. Generar planes esta bueno, nuevos planes, desde esta nueva realidad que nos impone la pandemia, pero también dar un poco de vacaciones a nuestra mente, estar en casa a veces no es sinónimo de poder parar de pensar. La Estrella es Brillo, es arte, es armonía. Brillo en nuestra mente, pensamientos armónicos y creativos. Liberar la cabeza de los dramas cotidianos, apagá la TV. Poder pensar en concretar todo aquello que venimos dejando para después, por creer que si lo llevamos a cabo, afecta a parte de nuestro entorno querido. Es importante que empecemos a pensar en forma positiva, y un poco en nosotros para realizar lo que tanto anhelamos y venimos dilatando. Sacar el aburrimiento de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos y pensar en divertirnos, compartir un momento con el arte, una buena película, hacer clases de teatro on line, o un ART attack!! Recuperar el disfrute, el brillo. Desdramatizar. Energía política también, los que pasa a nivel político en nuestro país nos puede tener la cabeza tomada, a relajar un poco. Barrer de nuestra mente todo resentimiento antiguo, salir de la frustración, y aceptar lo nuevo. Es un día donde debemos confiar en nuestra propia fuerza, y en generar pensamientos que atraigan lo bueno, pienso primero en positivo y lo atraigo hacia mí. Lo visualizo, lo quiero, lo tengo. ¡Día para brillar! La energía se contagia, cárgate de buena vibra! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

