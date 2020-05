Efemérides del día de la fecha, 16 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LA CONVIVENCIA EN PAZ Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 72/130 en el año 2017, en este día se reconoce la importancia de eliminar todas las formas de violencia y discriminación y se fomenta el diálogo entre países con el fin de conformar una sociedad pacífica, justa e inclusiva: "no hay camino para la paz, la paz es el camino"- Mahatma Gandhi. La ONU considera que "la paz no es sólo la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en el que se promueve el diálogo y la solución de los conflictos con un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos". FALLECE JORGE PORCEL Jorge Raúl Porcel nació el 7 de septiembre del año 1936 en Buenos Aires.Talentoso en el arte de hacer reír a la gente, en el año 1957, Porcel fue descubierto por Juan Carlos Mareco mientras realizaba imitaciones en un restaurante de Barracas. A partir de ese momento integró el elenco de "La revista dislocada", exitoso programa de Délfor Dicásolo. En el año 1963 debutó en la televisión, en el programa "Operación Ja-Já", actuando en los recordados sketchs "La mesa de café" y "La peluquería de Fidel." Al año siguiente debutó en la gran pantalla con las películas "Disloque en Mar del Plata" y "El gordo Villanueva". Así, inició una larga carrera colmada de éxitosos programas y películas que provocaron abundantes carcajadas. Junto Alberto Olmedo se convirtieron en un dúo inseparable e infalible a la hora de hacer reir al público en las películas "Los caballeros de la cama redonda" (1973), "Hay que romper la rutina" (1974), "Los hombres sólo piensan en eso" (1976), "A los cirujanos se les va la mano" (1980) y la trilogía "Los colimbas se divierten" (1986), "Rambito y Rambón, primera misión"(1986) y "Los colimbas al ataque" (1987). En televisión se destacó en "Polémica en el bar" (1972), "Operación Ja-Já" (1980), "Porcelandia" (1984) y "Las gatitas y ratones de Porcel" (1987). Falleció en el año 2006 en Miami, Estados Unidos. SE LANZA "GHOST STORIES" Un día como hoy en el año 2014, "Coldplay" lanzaba su sexto disco: "Ghost stories." Coproducido por la banda junto al productor Paul Epworth, el álbum estuvo inspirado en la separación de Chris Martin con Gwyneth Paltrow y las consecuencias de las acciones pasadas en el futuro: "no quiero ir por la vida asustado del amor, el rechazo y el fracaso" manifestó en una entrevista el cantante. Entre las canciones se encuentran "Magic", "Midnight", "True love", "Ink" y "A sky full of star".

