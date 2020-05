La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/may/2020 La cocina de la abuela Berta:

Berenjenas para todos los gustos

Por Berta Chudnobsky













Berta Chudnobsky

Estamos en cuarentena así que es buen momento para cocinar cosas diferentes. Desde hace más de 4000 años la usaron en la India, pasó a Europa en la Edad Media y la trajeron a América los colonizadores españoles. Existen de varios colores, aunque la más conocida es la violeta. Contiene gran cantidad de agua, por lo cual es excelente diurético. Actúa como desengrasante, por lo que es muy recomendable luego de consumir alimentos ricos en grasas. Tiene muy pocas calorías. Es antioxidante y preventiva de ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas. La berenjena machacada es muy buena colocada sobre las quemaduras. Es aconsejable salar la pulpa de la berenjena unos minutos antes de cocinarla, para quitarle el sabor amargo. Recuerda siempre lavarla bien antes de cocerla, para retirarle el exceso de sal. Es preferible no usarla frita, ya que absorberá bastante aceite, haciéndola menos digerible y no recomendada para los usos benéficos recomendados, ya que lo que quita la berenjena en grasas lo aportará el aceite. Se debe siempre consumir cocinada y pelada, ya que posee un alcaloide tóxico, la solanina, que puede provocar trastornos intestinales y dolores de cabeza intensos, y se destruye con la cocción. En cuanto al consumo de la piel, si se prefiere usarla, se deberán elegir berenjenas de buen aspecto exterior, ya que las viejas, pueden resultar duras. BERENJENAS EN ESCABECHE INGREDIENTES 1 kilo de berenjenas sanas - 6 dientes de ajo - 3 hojas de laurel - 2 tazas de vinagre de alcohol - sal gruesa - aceite cantidad necesaria - ají molido, orégano pimentón - pimienta en grano PREPARACIÓN Sacar los cabos de las berenjenas y cortarlas en tiras a lo largo y luego a lo ancho. No lavar, poner en el colador en capas con sal gruesa intercalada, dejar 2 o 3 horas que larguen el jugo. Sacudir muy bien en seco para que queden sin sal. Colocar en la cacerola con el vinagre, poner a cocinar 5 minutos, mezclar con la cuchara de madera, se hacen muy rápido y no deben pasarse de punto. Colar y dejar enfriar, ponerle los condimentos que los cubran, colocar en frascos con laurel, el ajo trozado, los granos de pimienta y agregar el aceite hasta que los tape. Dejar que se asiente el sabor 2 o 3 días antes de comer. El aceite se conserva para otra vez o se puede ponerle aceitunas o pickles, dura tapado en la heladera mucho tiempo. Conviene hacerlo cuando las berenjenas están baratas. Se acompaña con carnes o con pan como picada. Lo más importante de este escabeche es que no se acerquen para nada las berenjenas al agua, de lo contrario hacen una capa de hongos. BABA GANOUSH (BABA GHANNOUJ) El baba ganoush es una exquisita pasta de berenjenas muy clásica dentro de las recetas de cocina árabe. Es muy fácil de prepararla y, al igual que el hummus, es uno de los acompañamientos más tradicionales dentro de la comida árabe. INGREDIENTES - ½ kilo de berenjenas negras - 2 dientes de ajos picados - 3 cucharadas de pasta de sésamo (tahina) - 2 cucharadas de aceite de oliva - Sal y pimienta a gusto - 1cucharadita de comino - jugo de limón - ½ cucharadita de comino - Perejil picado PREPARACIÓN Asar las berenjenas sobre la hornalla, hasta que estén bien negras, dejar enfriar y pelar. Picar o procesar junto con el ajo, el aceite , los condimentos y el tahine. Agregar un poquito de jugo de limón y probar, debe quedar una pasta muy suave y homogénea. Se come con tostadas o pan árabe. PIZZA DE BERENJENAS Cortarlas a lo largo colocar un rato en sal, lavarlas y poner en una fuente de horno aceitada cubrir con salsa de tomate sabrosa dejar cocinar unos 2022 y colocar queso fresco o muzarella a gratinar. Servir con pan tostado al horno pueden acompañar carne, pescado o pollo a la plancha. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com



