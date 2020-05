Ana Lía del Mármol

Desde el 14 al 20 de mayo se conmemora la Semana Mundial del Parto Respetado. Esta iniciativa nació en 2004 gracias a la Asociación Francesa por el Parto Respetado (AFAR) y desde entonces se replica en distintos países con un objetivo principal de visibilizar el modo en que se atienden partos en todo el mundo y exigir el cumplimiento de derechos vinculados al nacimiento. En la Argentina, existe la Ley 25.929 sancionada y promulgada en 2004 y finalmente reglamentada en 2015. El término "parto respetado" o "parto humanizado" hace referencia al respeto a los derechos de las madres, los niños y niñas y sus familias en el momento del nacimiento. Promueve el respeto a las particularidades de cada familia - etnia, religión, nacionalidad -, acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas. El lema es EL DERECHO A PARIR Y NACER COMO QUIERAS, DONDE QUIERAS Y CON QUIEN QUIERAS. Un momento tan especial, tan único, tan privado, no debería ser siquiera cuestionado. En todas las culturas el nacimiento es considerado un momento especial, mágico si se quiere, donde la madre recibe el respeto de la comunidad y es acompañada y contenida como la situación amerita. La realidad es que en nuestra cultura en la generalidad de los casos, no siempre estos principios son respetados. Porque las madres no pueden entregarse al proceso como desean y necesitan, sin interrupciones, sin mandatos ni opiniones. Esta intervención modifica, dirige y deja a las mujeres en un momento de máxima vulnerabilidad sin la capacidad de hacerse cargo de un proceso que les pertenece por derecho. Muy lamentablemente interfiere además en el fortalecimiento del vínculo madre e hijo y en el establecimiento de la lactancia materna, ya que las madres dejan de confiar en su propio instinto natural y en sus propias capacidades. Somos las mujeres las que debemos defender nuestro lugar, nuestro espacio, nuestra privacidad y entender que SOMOS LAS UNICAS PROTAGONISTAS DE ESTE PROCESO, que nadie tiene el derecho de invadir nuestros cuerpos y nuestras almas. Ana Lía del Mármol - Puericultora Universitaria - Terapeuta Maternal - Centro Médico Rawson

NotiCMR:

Puericultura y crianza; parto respetado

Por Ana Lía del Mármol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar