La importancia de controlar la hipertensión arterial durante la pandemia

Los especialistas sugieren realizar los controles y no abandonar tratamientos. La Teleconsulta y los Espacios de Atención "Verdes" del Hospital Británico son zonas de atención segura. El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, y el servicio de Cardiología del Hospital Británico invita a tomar conciencia sobre el impacto de esta patología, en el marco de la pandemia mundial por Coronavirus. La recomendación resalta que los pacientes que padecen HTA no suspendan sus tratamientos en este período de cuarentena y continúen con los cuidados mediante controles periódicos con un profesional asistiendo a sus Centros de Atención "Verdes" (espacios de atención segura en el actual contexto de COVID debido a los estrictos protocolos implementados) o a través de Teleconsultas. El COVID19 ha demostrado tener impacto directo e indirecto en la mortalidad Cardiovascular. Por un lado los pacientes con antecedentes cardiovasculares tienen mayor riesgo ante un contagio y por el otro la falta de control de los factores de riesgo cardiovasculares puede generar una peor evolución ante una infección por COVID19 y eventos adversos por los factores de riesgo en sí. El Dr. Miguel Schiavone, jefe de Hipertensión Arterial del Servicio de Cardiología del Hospital Británico, advierte la necesidad de "remarcar que, si bien es importante el mantenernos aislados y salir lo menos posible, en otros países que están cursando los picos de COVID19, han reportado un aumento de la mortalidad indirecta por la falta de control y consulta de pacientes cardiovasculares". Por otra parte, Schiavone, destaca que: "Aquellas personas con antecedentes de infarto o insuficiencia cardíaca poseen más riesgo de presentar nuevos eventos cardiovasculares. Por lo que resulta fundamental que no retrasen la consulta ante un dolor de pecho, arritmia o falta de aire, ya que una consulta tardía puede conllevar a un peor pronóstico". "En el Centro de Alta Complejidad de Hipertensión Arterial del Hospital, estamos preparados para enfrentar este problema con algoritmos de manejo para cada situación y distintos planes de contingencia según vaya evolucionando la enfermedad", concluye el Dr. Schiavone.



La importancia de controlar la hipertensión arterial durante la pandemia

