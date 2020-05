Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 16/may/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 16/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Básquet:

Tanto las divisiones formativas del Club Ciudad de Campana como el Campana Boat Club han recurrido a destacados protagonistas del deporte para sumar variantes de contacto en estos tiempos de pandemia. Incluso, hoy, los más chicos del CBC compartirán un encuentro virtual con preminis de Paraná y Perú. Afrontar estos tiempos de pandemia y aislamiento han obligado a buscar diferentes variantes en distintos ámbitos. Y para el deporte amateur, sobre todo el formativo, el desafío es mayor, porque mientras los chicos deben acomodarse a nuevas realidades escolares, el mantenerse activos en el deporte que practican habitualmente depende de factores muy difíciles de tener al alcance, como lo son el espacio y los elementos necesarios. En ese sentido, el básquet encuentra limitaciones que los entrenadores de divisiones formativas deben trabajar con ingenio para superar y mantener a los chicos motivados. De ello pueden dar fe tanto en el Campana Boat Club como en el Club Ciudad de Campana, que han combinado diferentes variantes "virtuales" para cumplir con este objetivo. Y entre ellas han sobresalido en estas últimas semanas distintas videoconferencias que han realizado con destacados protagonistas deportivos, pasando por basquetbolistas de renombre nacional, por otros formados en la Asociación de Zárate-Campana y llegando incluso también a otras figuras deportivas como el exremero Sergio Fernández o el psicólogo deportivo Carlos Saggio. "Al principio, comenzamos dando clases vía Instagram en vivo y también enviando rutinas de entrenamiento tanto técnicas como físicas a través de las redes sociales del club. Y posteriormente, tras reuniones con entrenadores y padres, también avanzamos hacia videoconferencias abiertas con protagonistas del básquet", explica Pablo Gangi, profesor del CBC, que comparte las actividades con Nahuel Pinto (entrenador de Primera y Sub 19) y Fernando Anzuinelli (entrenador de Sub 13, Sub 15 y Sub 17) De esta manera, en los últimos días, los chicos Celestes pudieron disfrutar del contacto directo con Andrés Horst (campanense, exjugador profesional, con paso por el básquet universitario de Estados Unidos, y hoy entrenador de divisiones formativas en Paraná, donde reside actualmente), Paolo Quinteros (jugador de Regatas Corrientes, tres veces campeón de la Liga Nacional y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008) y Carlos María Saggio (reconocido psicólogo deportivo que trabaja con la Confederación Argentina de Básquet y que, además, es autor del libro "De la cabeza"). "Queremos que los chicos se nutran de estas charlas, que pregunten, que tengan un intercambio con estos protagonistas que han vivido experiencias muy fuertes en el básquet", resume Anzuinelli, quien adelantó que próximamente se invitará a otros entrenadores y especialistas, como nutricionistas, por ejemplo. "Todo lo que se está haciendo en este sentido es muy bueno", remarca Horst desde Paraná luego de haber compartido una charla con los chicos del CBC. "Hay mucha información que se puede adquirir y luego transmitir a la cancha. La idea es mantenerlos enganchados con el deporte, que conozcan más de la disciplina. En mi caso pude contarles de mis hábitos de entrenamiento, de cómo los fui adquiriendo en mi formación y cómo me ayudaron para convertirme en un profesional, sin dejar de hacer foco en lo importante que son las relaciones que uno genera y el camino que uno construye en el deporte, porque eso es más importante que cualquier resultado. Así que quedé muy contento de poder aportar mi granito y colaborar, sobre todo con Pablo (Gangi), a quien conocí como profesor cuando yo era un chico que se estaba formando", agregó Andy, quien también es parte del staff de entrenadores de los Campus de Oscar "Huevo" Sánchez. Y en estas charlas de pandemia entre profesores surgió una interesante propuesta que se concretará hoy sábado: un Encuentro de Pre-Mini (la menor de las categorías formativas) a través de Zoom que reunirá a chicos y entrenadores del Campana Boat Club con sus pares de Recreativo Bochas de Paraná y del Lions House Basketball de Trujillo, Perú. "Haremos diferentes actividades, con la premisa de que las podamos compartir entre todos más allá de las distancias y el aislamiento", detalla Gangi. "Además de ejercicios físicos y técnicos, también realizamos desafíos lúdicos relacionados al básquet, como trivias con nombres de jugadores o logos de equipos", amplía Pablo. En la calle Chiclana, el staff de profesores integrado por Germán Género, Martín Trovellesi, Ignacio Novoa y Eliseo Iglesias también está desarrollando actividades similares, tanto en los tutoriales de entrenamiento físico y técnico que les acercan a los chicos como en las propuestas lúdicas y de videoconferencias que llevan adelante semana a semana para transitar esta pandemia. De hecho, en los últimos días, el básquet del Club Ciudad de Campana realizó charlas virtuales con Facundo Sucatzky (base de extensa y destacada trayectoria en el básquet argentino y brasileño, campeón de la Liga Nacional y con paso por la Selección Argentina), Jonathan Treise (actual base de Gimnasia de Comodoro Rivadavia en la LNB; formado en Atlético Pilar, club perteneciente a la Asociación de Zárate-Campana); y con el exremero campanense Sergio Fernández (quizás, el mejor deportista que ha dado nuestra ciudad: participó en cuatro Juegos Olímpicos –fue finalista en Barcelona 1992- y fue múltiple campeón a nivel nacional e internacional). Y hoy sábado, el CCC se reencontrará con un joven formado en la institución: Juan Martín Fernández, quien integra desde hace tres temporadas el plantel de Liga Nacional de Peñarol de Mar del Plata. El alero estará contando su experiencia, cómo fue reclutado por el Milrayitas y, seguramente, también su paso por la Preselección Argentina Juvenil y el título que consiguió el año pasado en la Liga Nacional de Desarrollo (fue el MVP de la final). "Aprovechamos el momento para tener estas charlas, que se pueden hacer porque los jugadores están libres y los chicos están en sus casas", cuenta Martín Trovellesi, entrenador de las divisiones formativas del Tricolor y, ahora, también a cargo de la Primera División. "La idea es que los chicos sigan pensando en básquet, escuchen a quienes han llegado a lugares de privilegio y tienen mucha experiencia. Y en el caso de Treise y Fernández, conocer historias de jugadores que comenzaron sus carreras en la Asociación de Zárate-Campana", agrega "Tincho", quien cuenta con siete temporadas de experiencia en la Liga Nacional. "Los chicos se prenden, se muestran interesados en esas historias. Por ahí les cuesta preguntar, pero el intercambio es muy rico. Igualmente, tenemos un cuestionario armado con los profes para ir llevando cada charla", detalla Trovellesi. En ese marco, el entrenador del CCC destacó la posibilidad que los chicos Tricolores tuvieron de conocer "en directo" a Sergio Fernández y compartir una charla, quizás, menos basquetbolista, pero igual de interesante. "Su historia de vida es increíble: compitió por todo el mundo, ganó infinidad de regatas y participó en cuatro Juegos Olímpicos. Y lo hizo a base de esfuerzo, sacrificio y dedicación, llevando bien alto el nombre de Campana. Aunque no se trató de un basquetbolista, fue una gran charla para los chicos y para nosotros también. Quedamos muy agradecidos por su tiempo, su predisposición y su humildad para participar de la actividad", comentó Trovellesi. Así, entre entrenamientos "caseros" con apoyo "virtual", juegos y videoconferencias con protagonistas de la actividad, tanto desde el básquet del Campana Boat Club como desde el Club Ciudad de Campana buscan mantener a sus chicos motivados y cerca del deporte. Un desafío para nada menor en estos días de aislamiento.



SERGIO FERNÁNDEZ REPASÓ SU VIDA COMO REMERO JUNTO A LOS TRICOLORES. “AUNQUE NO SE TRATÓ DE UN BASQUETBOLISTA, FUE UNA GRAN CHARLA PARA LOS CHICOS Y PARA NOSOTROS TAMBIÉN", LO DESTACÓ MARTÍN TROVELLESI.





PAOLO QUINTEROS, TRES VECES CAMPEÓN DE LA LIGA NACIONAL Y MEDALLA DE BRONCE EN BEIJING 2008 CON LA GENERACIÓN DORADA, CHARLÓ CON LOS JUVENILES DEL CBC.

FACUNDO SUCATZKY, DE EXTENSA TRAYECTORIA EN EL BASQUET ARGENTINO Y DE BRASIL, DIALOGÓ CON LOS CHICOS DEL CCC.





LOS PREMINIS DEL CBC COMPARTIRÁN HOY UN ENCUENTRO VÍA ZOOM CON RECREATIVO BOCHAS DE PARANÁ Y LIONS HOUSE BASKETBALL DE TRUJILLO, PERÚ.



